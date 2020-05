Se revelaron chats entre la hermana de Daniela Cortés y Sebastián Villa. | Fuente: AFP

Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, fue denunciado semanas atrás por Daniela Cortés, su ex pareja, quien lo inculpó de agresión física y amenazas a lo largo de su relación.

Trás esto, el futbolista colombiano denunció a su ex novia por robo y extorsión. Sin embargo, su caso sigue en investigación y cada vez hay más indicios que involucran al jugador.

Por su parte, el abogado de la denunciante ha anexado chats que corresponderían a una conversación entre Cynthia Cortés, hermana de Daniela, y Sebastián Villa.

En las conversaciones presentadas, el jugador admite haber sido violento y también reconoce el embarazo que, según el testimonio de Daniela, ella perdió a causa de los golpes que él le propinaba.

También puede leerse que Cynthia le recriminó que su hermana estaba ensangrentada y anexó una fotografía. A lo que Villa respondió: "Yo también la amo, no sé qué me pasó, se me fueron las luces. Porque ella se ha convertido en mi mano derecha y no sé qué pasó".

En tanto al caso, el jugador deberá presentarse este viernes vía zoom a rendir su manifestación a la justicia. Al respecto, Boca Juniors ha manifestado que esperará a que sigan las investigaciones para tomar una decisión sobre el futuro del jugador.

