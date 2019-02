Esta semana se iniciarán los octavos de final de la UEFA Champions League 2019-20. | Fuente: UEFA

La semana del 11 al 17 de febrero destaca por el regreso de la UEFA Champions League y el inicio de la Copa Sudamericana, además del desarrollo de algunos de los partidos de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores. Tratándose de un calendario de fútbol muy recargado, RPP Noticias te muestra a detalle a qué hora y día es cada duelo de las competiciones menonadas, además de algunos de la Liga Santander, Superliga Argentina, Europa League y Liga MX.

Martes 12 de febrero

-Champions League: Manchester United vs. PSG (3:00 p.m.)

-Champions League: Roma vs. Porto (3:00 p.m.)

-Copa Libertadores: Atlético Mineiro vs. Danubio (4:15 p.m.)

-Copa Libertadores: Independiente de Medellín vs. Palestino (6:30 p.m.)

-Copa Libertadores: Barcelona de Guayaquil vs. Defensor Sporting (6:30 p.m.)

Miércoles 13 de febrero

-Europa League: Fenerbahce vs. Zenit (12:55 p.m.)

-Champions League: Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund (3:00 p.m.)

-Champions League: Ajax vs. Real Madrid (3:00 p.m.)

-Copa Libertadores: Universidad de Chile vs. Melgar (4:15 p.m.)

-Copa Libertadores: Libertad vs. The Strongest (4:15 p.m.)

-Copa Sudamericana: River Plate de Montevideo vs. Santos (4:15 p.m.)

-Copa Sudamericana: Macará vs. Guabirá (6:30 p.m.)

-Copa Libertadores: Sao Paulo vs. Talleres (6:30 p.m.)

-Copa Libertadores: Caracas vs. Delfín (6:30 p.m.)

Jueves 14 de febrero

-Europa League: Galatasaray vs. Benfica (12:55 p.m.)

-Europa League: Lazio vs. Sevilla (12:55 p.m.)

-Europa League: Sporting de Lisboa vs. Villarreal (3:00 p.m.)

-Europa League: Malmö vs. Chelsea (3:00 p.m.)

-Copa Sudamericana: Royal Pari vs. Monagas (4:15 p.m.)

-Copa Sudamericana: Corinthians vs. Racing de Avellaneda (6:30 p.m.)

-Copa Libertadores: Atlético Nacional vs. Deportivo La Guaira (6:30 p.m.)

-Superliga Argentina: Rosario Central vs. River Plate (7:00 p.m.)

Viernes 15 de febrero

-Serie A de Italia: Juventus vs. Frosinone (2:30 p.m.)

-Superliga Argentina: Vélez Sarsfield vs. Colón (7:10 p.m.)

-Liga MX: Monarcas Morelia vs. Monterrey (8:00 p.m.)

-Liga MX: Tijuana vs. Tiburones Rojos de Veracruz (10:06 p.m.)

Sábado 16 de febrero

-Liga Santander: Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid (10:15 a.m.)

-Liga Santander: Barcelona vs. Real Valladolid (2:45 p.m.)

-Superliga Argentina: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Defensa y Justicia (5:20 p.m.)

-Liga MX: Cruz Azul vs. Santos (6:00 p.m.)

-Liga MX: León vs. Toluca (8:00 p.m.)

-Liga MX: Chivas de Guadalajara vs. Atlas (10:00 p.m.)

Domingo 17 de febrero

-Liga Santander: Real Madrid vs. Girona (6:00 a.m.)

-Superliga Argentina: Talleres vs. Huracán (3:10 p.m.)

-Liga MX: Lobos BUAP vs. Querétaro (5:00 p.m.)

Tablas de posiciones de la Serie A de Italia

Tabla de posiciones de la Liga Santander

Tabla de ubicaciones de Premier League

Tabla de colocaciones de la Liga MX