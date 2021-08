Ángel Correa anotó el 1-0 en el Atlético de Madrid vs Celta de Vigo | Fuente: EFE

El estadio Balaídos es escenario del partido entre Atlético de Madrid vs Celta de Vigo por la primera fecha de LaLiga Santander. El actual campeón del fútbol español dio el primer golpe a través de Ángel Correa. Con el marcador a favor, los 'colchoneros' se fueron al descanso.

Un solitario gol del argentino Ángel Correa da ventaja (0-1) al Atlético de Madrid en Balaídos, donde supo aguantar el arreón inicial del Celta y golpear en su primera aproximación después de una buena conducción del francés Thomas Lemar.



Al Atlético no le importó ceder el mando del choque al Celta. Sus tres centrales sujetaron bien a Santi Mina y Aspas, que se vio obligado a caer a la banda para entrar más en juego. Y Geofrrey Kondogbia, una de las novedades en el once rojiblanco, oxigenó a sus compañeros con su incansable trabajo físico.



Los de Eduardo Coudet, que no pudo sentarse en el banquillo por su expulsión en el último partido del pasado campeonato, dominaron pero nunca inquietaron a Jan Oblak, un espectador más en el primer tiempo hasta que Aspas, demasiado forzado por la presión de Savic, lo encaró sin fuerzas a falta de diez minutos para el descanso.



Atlético de Madrid esperó su momento, y le llegó en el ecuador del primer tiempo, después de una recuperación en el centro del campo que cogió a la defensa celeste descolocada, lo que aprovechó Lemar para armar un rápido contraataque hasta conectar al borde del área con Correa, que con un sutil toque colocó el balón cerca de la escuadra.







Así fue el golazo de Ángel Correa

Atlético de Madrid 1-0 Celta de Vigo: así fue el gol de Ángel Correa | Fuente: ESPN

El argentino alargó su idilio con el gol ante el Celta, una de sus víctimas preferidas. El tanto rojiblanco dañó a los gallegos, que descuidaron su defensa en su intento de presionar arriba. Y lo pudieron pagar: Aspas salvó el tanto de Hermoso en la misma línea de gol, y el posterior remate de Savic acabó en el cuerpo de Dituro.



Atlético estaba cómodo y supo explotar los espacios para dañar a su rival con las carreras de Yannick Carrasco, aunque su ventaja no aumentó al descanso.

