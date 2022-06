Lorenzo Pellegrini marcó el 1-0 de Italia ante Alemania por UEFA Nations League | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIGUEL MEDINA

Italia y Alemania se enfrentaron este sábado en el estadio Renato Dall'Ara, en Bologna, por la primera fecha del grupo C de la UEFA Nations League 2022, un partidazo entre dos gigantes de Europa que tuvo en Lorenzo Pellegrini al encargado de romper la paridad.

Para Italia es un cotejo especial, pero no necesariamente por toparse con un clásico rival. El campeón de la Eurocopa aún no pasa el trago amargo de no clasificar al Mundial Qatar 2022 y, por si fuera poco, fue aplastado por Argentina en la reciente Finalissima. Ello provocó las críticas de la prensa local, que cuestiona la permanencia de Roberto Mancini en el banquillo.

Italia busca comenzar “un nuevo ciclo”, según dijo su entrenador. Así, ante Alemania pudo ponerse en ventaja recién a los 70’ gracias a Lorenzo Pellegrini.

El delantero de la Roma finalizó desde la izquierda una acción generada en el sector opuesto por el capitán Forenzi y Gnonto, autor de la asistencia. Pellegrini se filtró entre la zaga germana y delante de Manuel Neuer puso el 1-0 de la contienda.

Italia vs. Alemania: así arrancaron por la UEFA Nations League

Italia: Gianluigi Donnarumma; Alessandro Florenzi, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi; Davide Frattesi, Bryan Cristante, Sandro Tonali; Matteo Politano, Gianluca Scamacca, Lorenzo Pellegrini.

Alemania: Manuel Neuer; Thilo Kehrer, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Benjamin Henrichs; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sane; Timo Werner.





