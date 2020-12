Manchester United enfrenta a Leicester por la fecha 15 de Premier League | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

El Boxing Day es una de las tradiciones más esperadas del fútbol inglés en diciembre. La jornada un día después de navidad es habitual en la Premier League y esta vez el partido entre Leicester City y Manchester United en el King Power Stadium fue el que estrene la fecha especial.

Dos equipo competitivos que no tardaron mucho para abrir el marcador y fue en esta ocasión Marcus Rashford el encargado de regalar el primer gol del Boxing Day luego de una intervención importante del portugués Bruno Fernandes.

Al minuto de juego el '10' de los 'Red Devils' desperdició una clara chance de anotar, no obstante, tuvo su revancha y a los 23' venció la resistencia del portero Schmeichel. Manchester United cobró un lateral desde el sector derecho y tras pases cortos, el balón llegó sobre la frontal del área a la ubicación de Bruno. El luso, cayéndose al piso, sorprendió a la defensa de los 'foxes' y filtró el pase, permitiendo la aparición de Rashford para definir con categoría para el 1-0.

El Boxing Day 2020 se da en la decimoquinta jornada de la actual Premier League y tendrá para esta ocasión los cotejos entre Aston Villa vs. Crystal Palace, Fulham vs. Southampton, Arsenal vs. Chelsea, Manchester City vs. Newcastle y Sheffield United vs. Everton.