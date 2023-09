Sin Messi no hay paraíso: Inter Miami cayó 5-2 ante Atlanta United por la MLS

Inter Miami, que acumulaba doce partidos invictos entre League Cup, US Open y MLS, cayó 5-2 ante Atlanta United de Luis Abram, en lo que significó la primera derrota del equipo desde la llegada de Lionel Messi.

La derrota complica la situación del cuadro rosa, quien busca clasificarse a los playoffs de la MLS. Estuvo a muy poco de colocarse a tres puntos de los cupos de clasificación, pero la caída lo obligará a ganar los siete partidos que le quedan en la temporada regular para hacerse presente en la siguiente instancia.

Inter Miami dio el primer golpe

Hubo un reparto de protagonismo en los primeros minutos. Inter Miami estuvo cómodo en el inicio, pero Atlanta se recuperó rápidamente. De hecho, a los 19', la superioridad local se materializó en una primera ocasión clara del griego Giorgios Giakoumakis, que se marchó a córner.



La respuesta fue inmediata. Dixon Arroyo disparó desde fuera del y el balón pegó en el travesaño. El rebote fue aprovechado por Leo Campana, quien, de una brillante, se acomodó y de un zurdazo puso el 1-0 para la visita. De esta manera, marcó en su tercer partido consecutivo.



El gol de Campana cambió el choque. Los visitantes agarraron confianza y volvieron a llegar asiduamente a la portería de Brad Guzan, descuidando su parcela defensiva. Esto permitió a Atlanta correr y el choque se convirtió en un duelo muy dinámico, de portería a portería y con un ritmo alto.



La reacción de Atlanta United

La reacción no se hizo esperar. Tristan Muyumba empató el partido de un cabezazo al minuto 36. La pelota golpeó en el poste y se paseó por la línea, con la duda de si había entrado completamente o no antes de que Drake Callender lo atajara.



Tan solo cinco minutos después, Atlanta completó la remontada con una acción por banda izquierda del portugués Xande Silva, quien optó por jugar hacia línea de fondo y su centro lo golpeó Kamal Miller para meterla en su propia portería.



No sería el último, pues Inter Miami se iría al vestuario con la cabeza gacha al encajar el tercero en el minuto 44. Brooks Lennon abandonó su posición de lateral derecho para llegar por el pasillo central y aprovechar el pase de Caleb Wiley desde la izquierda.



Inter se recupera y Atlanta sentencia

A los seis minutos de la reanudación, un brazo abierto de Luis Abram dentro del área se convirtió en penal. Campana fue el responsable de lanzarlo para que Inter Miami ponga el 2-3.



Tras el gol, un cruce de declaraciones entre Guzan y Campana evidenció la tensión y la rivalidad que había en el césped y casi todos los futbolistas se vieron implicados en una pelea.

Esto encendió a los locales que sentenciaron el partido. Giakoumakis puso cuarto a los 75 minutos. La urgencia se apoderó de la visita, quien hizo ingresar a Josef Martínez. Sin embargo, un error grosero de Miller generó el quinto para Atlanta.



Inter Miami nunca había perdido por cinco goles en la presente temporada.

