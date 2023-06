México vs. Panamá EN VIVO: aztecas ganan 1-0 por la Liga de Naciones Concacaf

México vs. Panamá EN VIVO se enfrentan este domingo 18 de junio por el tercer lugar de la Liga de Naciones Concacaf. El encuentro se disputará en el Allegiant Stadium de Nevada, Estados Unidos, desde las 5:00 p. m. hora peruana. El partido será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus, y podrás seguir todas las incidencias por RPP.pe.

México se pone adelante ante Panamá por el tercer lugar de la Liga de Naciones Concacaf | Fuente: @TUDNMEX

México vs. Panamá: alineaciones confirmadas

México: Ochoa; Araujo, Vásquez, Romo, Reyes; Chávez, Gallardo, Herrera; Sánchez, Antuna y Giménez.

Panamá: Mejía; Blackman, Cummings, Escobar; Miller, Carrasquilla, Díaz, Andrade; Fajardo, Quintero y Godoy.

La Selección de México parte como favorita para llevarse el tercer lugar de la Liga de Naciones Concacaf. Y es que Panamá no derrota a los aztecas desde el año 2013 (dos partidos empatados y diez perdidos). Es más, desde esa fecha, solo ha podido anotar cuatro goles.

Sin embargo, el presente del equipo de Diego Cocca deja mucho que desear. La derrota ante Estados Unidos ha generado una ola de críticas por parte de los medios y de los hinchas, quienes ya piden la destitución del estratega argentino.

"Reitero, soy consciente de la silla donde estoy. Lo he visto con el Tata, con Osorio y he evidenciado las críticas que no eran ciertas ni justas. Cuando entendemos las cosas como son podemos resolverlas, como los hechos contra Estados Unidos y en corto plazo con una revancha", apuntó Diego Cocca tras la derrota en las semifinales del torneo continental.

La Selección de Panamá tampoco está encontrando la regularidad en los últimos partidos. Con solo tres triunfos en los últimos doce encuentros, buscará limpiarse la cara este domingo ante México. Ante Canadá estuvo a punto de hacerlo; sin embargo, los goles de Jonathan David y Alphonso Davies rompieron con la ilusión de los centroamericanos.

"Yo diría que Estados Unidos, Canadá y México están arriba por el nivel, y luego estamos los demás, pero eso no significa que no podamos ganar, nosotros para ganar necesitamos estar al máximo nivel", indicó el técnico de Panamá, Thomas Chistiansen, tras la derrota ante Canadá.

México vs. Panamá: horario del partido por la Liga de Naciones Concacaf

México: 4:00 p.m.

Panamá: 5:00 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6:00 p.m.

México vs. Panamá: por dónde ver el partido

El encuentro entre México vs. Panamá será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Podrás seguir las incidencias y el minuto a minuto del partido por RPP.pe.

