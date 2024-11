Carlo Ancelotti: “El problema no es de Mbappé, es del equipo”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, defendió a su futbolista Kylian Mbappé, criticado tras su partido en Anfield, en el que, incluso, falló un penal, al asegurar que no está hundido y que el problema no es del astro francés, “es del equipo”.

“El problema de Mbappé es el problema que tenemos todos. Hay que sacar nuestra mejor versión, no solo de él. De mí mismo y de otros jugadores. El problema no es solo de un jugador, es de un equipo que, de momento, no ha sido capaz de sacar continuidad en la temporada y su mejor versión. La idea que tenemos es tratar de mejorar. No consideramos un problema individual de un jugador que, entre otras cosas, es nuevo aquí y se está adaptando. Ha marcado ya nueve goles, ha participado en el juego de ataque con asistencias… Puede jugar mejor, sí. Como todos nosotros”, dijo en rueda de prensa.

“No se ha hundido. Es consciente de que tiene que hacerlo mejor. Se enfoca en él porque ha fallado el penalti, pero muchos de mi equipo lo han fallado y hay que seguir apoyando y ayudando. Es un problema colectivo y no individual. Me podéis criticar, pero la dinámica del equipo está bien, ha mejorado mucho. Tenemos que tener en cuenta que nos faltan muchos jugadores. La idea de tener paciencia es la correcta”, analizó sobre cómo está Mbappé y el equipo tras la derrota en Anfield.

Carlo Ancelotti abogó por simplificar las cosas, no solo de Mbappé, para recuperar la mejor versión de su equipo.

“Cuando hay un momento de dificultad tu tiendes a complicar las cosas, pero la manera más sencilla de salir del mal momento es simplificar las cosas. Por ejemplo, cuando el equipo está mal tienes que ir a la base, que es defender bien. Y me da confianza que el equipo empieza a defender bien, que es algo indispensable en el fútbol”, señaló.



“Cuando vuelvan todos, él peleará el puesto”

Además, reconoció que no sabe cómo Mbappé o Vinícius -lesionado- se repartirán el lugar en el campo cuando vuelvan a coincidir.

“No lo sé, de verdad. Mbappé está más acostumbrado a jugar por dentro, y Vinícius menos. Pero Vinícius se está dando cuenta de que por dentro es muy peligroso, pero dependerá de cada partido y de que durante el partido pueden cambiar su posición”, apuntó.

Ancelotti destacó el nivel mostrado por el canterano Raúl Asencio.

“Cuando vuelvan todos, él peleará el puesto. Los tres partidos que ha hecho ha merecido ser titular, jugando con seguridad, atención, bien con y sin balón, bien posicionado… No hay nada que decir. Ha cumplido en todos los aspectos y merece pelear un puesto con los otros”, ponderó.

También destacó las virtudes del uruguayo Fede Valverde como centrocampista, donde volverá contra el Getafe el domingo tras ser lateral derecho ante Leganés y Liverpool, y se mostró cortante al ser preguntado por Endrick y su poco protagonismo en el equipo.

“Fede es un medio moderno. Él puede ser un pivote defensivo, un interior que llega desde segunda línea, con un golpeo formidable. Su mejor posición es como medio”, destacó.

“Si pienso el domingo que Endrick es un jugador ideal para ganar el partido va a jugar”, contestó. (EFE)