Durante su etapa como futbolista, Diego Forlán ha enfrentado a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Con el portugués incluso compartió los vestuarios del Manchester United, por lo que el ahora entrenador de Peñarol de Uruguay se refirió a las características de ambos jugadores, dándoloe un agregado a ‘CR7’.

“Siempre digo lo mismo, si va a analizar características de cada uno, digo que Cristiano Ronaldo es mucho más completo que Messi”, explicó Forlán en entrevista con DirecTv.

“Por más que Lionel Messi es zurdo, le pega muy bien con la derecha. Eso que para el zurdo es más complicado pegarle con la otra pierna, que para un derecho pegarle con zurda, no pasa con él. El zurdo bueno no necesita la derecha y por eso la comparación con Maradona, a veces, no digo que uno se a mejor que el otro”, agregó.

El exdelantero uruguayo recordó su etapa con Cristiano Ronaldo en Inglaterra, cuando la actual figura de la Juventus comenzaba a aparecer en la élite del balompié de Europa. “Cristiano antes era mucho de bicicletas le gustaba el ‘firulete’ y lo practicaba, mientras yo estaba haciendo otro trabajo. Luego le agarró gusto al gol y se dedicó solo a eso”, mencionó.