Cristiano Ronaldo | Fuente: AFP

El último domingo Portugal cayó por 1-2 ante Serbia por las Eliminatorias y, con este resultado, el conjunto portugués quedó en segundo lugar en su grupo, por lo que tendrá que jugar repechaje para saber si clasificará al Mundial Qatar 2022.

Sin embargo, hubo una jugada que pudo cambiar el futuro de Portugal. Como se recuerda, el último 27 de marzo, el equipo portugués visito´a Serbia por Eliminatorias y en el encuentro culminó 2-2 luego de que se le anulara un gol polémico a Cristiano Ronaldo.

De haberse validado aquel tanto, Portugal hubiera llegado a esta última fecha ya clasificado al Mundial Qatar 2022. Motivo por el que, en las horas últimas horas, se ha revivido aquel error arbitral que sentenció el empate en aquel compromiso.

En la jugada, el delantero luso controló un balón largo enviado, definió y apareció un defensor serbio para despejar el balón. Sin embargo,la pelota ya había ingresado por completo al arco serbio, lo que era suficiente para validar el gol.

En aquella oportunidad, el entrenador de Portugal, Fernandes da Costa declaró: "El árbitro me pidió disculpas y me dijo que estaba avergonzado. Yo estaba en el vestuario con él y me pidió disculpas. Me había dicho en el campo que iba a ver las imágenes y que si era el caso me llamaba para disculparse y así fue".

Por su parte, Portugal tendrá que medirse en zona de repechaje junto Italia, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia, Escocia y Suecia para tentar una clasificación al Mundial Qatar 2022.

Así fue el gol anulado de Cristiano Ronaldo

El gol que pudo cambiar la historia de Portugal en las Eliminatorias Europeas | Fuente: Sport.TV

¿Cómo se juega la repesca al Mundial Qatar 2022?

A la repesca o los play-offs, que se jugará del 24 al 29 de marzo, van las diez selecciones que quedaron segundos de cada grupo. "A ellos se les unirán los dos mejores primeros de grupo del ranking general de la UEFA Nations League 2020/21 que no se hayan clasificado directamente para el Mundial como primeros de grupo en los Clasificatorios Europeos, ni hayan entrado en los play-offs como segundos de grupo. Estas 12 selecciones se repartirán en tres rutas de play-offs para disputar a partido único unas semifinales y una final. Los tres ganadores se clasifican para el Mundial", informó la UEFA.