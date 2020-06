Ricardo Gareca "culpó" a Óscar Ruggeri de no llegar a dirigir a la Selección de Argentina. | Fuente: AFP

Como se recuerda, luego de jugar el Mundial de Rusia 2018, la continuidad de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana tuvo un periodo de incertidumbre y se especuló con que podría llegar a dirigir a Argentina.

Por su parte, Óscar Ruggeri, ex mundialista y amigo del 'Tigre', confesó que en esa época le decía que espere un poco al renovar con la 'blanquirroja', ya que podría ser llamado de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA).

Sin embargo, como conocemos, esto último nunca sucedió y Ricardo Gareca se quedó como entrenador de la escuadra peruana. Al respecto, Ruggeri contó cómo disuadía a su compatriota.

"Todos los días iba yo a la casa y decía 'por favor, aguanta que te van a llamar' y no lo llamaron", contó Ruggeri a través de Fox Sports.

Por su parte, Ricardo Gareca ironizó: "Si Ruggeri no me hubiese postulado, capaz que hoy era el técnico de la Selección (de Argentina). Como me postuló él, entonces, viste, chau".

Sin embargo, más adelante el 'Tigre' aclaró la broma respecto a que Ruggeri tuvo algo que ver en no haber sido designado: "Yo no lo pienso, sería una locura. Imposible, no hubo un interés o hubo confusión, para estar más seguros se tomaron su tiempo", agregó Gareca.