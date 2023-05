"Fuera Neymar": hinchas de PSG se concentraron en las afueras de la casa del futbolista para exigir su salida

El presente de Paris Saint Germain no es el mejor y los hinchas del equipo han mostrado su enfado acudiendo hasta la casa de Neymar para exigirle que abandone el club. Como se recuerda, el delantero brasilero se encuentra en recuperación tras haber sido operado del tobillo derecho y sus constantes lesiones han desatado la molestia de los aficionados parisinos.

"Fuera Neymar", se escucha gritar a un grupo de hinchas de PSG que se concentraron en las afueras de la casa del crack brasilero, quien fue operado el mes pasado y que estará de para entre tres o cuatro meses. Es decir, se perderá lo que resta de la temporada 2022-23 con el equipo.

Asimismo, en PSG no ha caído bien la derrota por 3-1 ante Lorient por la Ligue 1 y el viaje de Lionel Messi junto a su familia a Arabia Saudita sin el consentimiento del club, motivo por el que el argentino ha sido sancionado por dos semanas privado de poner entrenarse junto al equipo y también con una multa económica.

Cabe recordar que el conjunto parisino también fue eliminado de la Champions League al caer ante Bayern Munich en los octavos de final del torneo, lo que también generó mucha molestia entre los aficionados franceses. En tanto a la Ligue 1, pese a ser los amplios favoritos, se ubican en el primer lugar con 75 puntos, apenas cinco unidades más que Marsella.



Lionel Messi suspendido dos semanas tras viaje a Arabia Saudita

La noticia de la no continuidad del astro argentino en el PSG se da inmediatamente después de que el futbolista sea suspendido dos semanas por viajar a Arabia Saudita. Según L' Equipe, Lionel Messi no podrá jugar ni entrenar, y no cobrará durante su ausencia.



El 10 del cuadro francés se perderá, por tanto, los dos próximos partidos de la Ligue 1: el domingo 7 de mayo ante el Troyes y el sábado 13 de mayo ante Ajaccio. El futbolista recién volvería ante el Auxerre, encuentro a disputarse el 21 de mayo.

¿Por qué viajó Lionel Messi a Arabia Saudita?

El astro argentino viajó al país asiático, junto a su familia, para cumplir algunos compromisos publicitarios. Es más, el ministro de Turismo de Arabia Saudita, Ahmed Al Khateeb, le dio la bienvenida con un mensaje a través de las redes sociales.

"Me complace dar la bienvenida al Embajador de Turismo de Arabia Saudita, Lionel Messi, y a su familia en sus segundas vacaciones en Arabia Saudita. Estamos felices de compartir nuestra auténtica bienvenida saudita con todos ustedes", señaló Al Khateeb.

Hinchas de PSG en las afueras de la casa de Neymar. | Fuente: Parisien Times

