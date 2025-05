¿Regresa al Real Madrid? Edu Aguirre habla sobre el futuro de Cristiano Ronaldo tras su posible salida de Al Nassr

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La liga de Arabia Saudita terminó con un balance poco favorable para Al Nassr, que no pudo acceder a la Champions asiática, a pesar de las 24 anotaciones de Cristiano Ronaldo. En el último partido del torneo, la estrella mundial anotó, pero no impidió la derrota de su equipo ante Al Fateh.

A través de sus redes sociales, Cristiano publicó un mensaje que no pasó desapercibido por la prensa mundial, ya que insinuó que habría terminado su ciclo en Al Nassr, club que llegó a fines del 2022.

Tras conocerse la noticia, el periodista español Edu Aguirre dejó en claro que todo puede pasar en el futuro futbolístico de su amigo Cristiano Ronaldo. "No ha renovado, y eso es un hecho", comentó.

Aguirre respondió si el portugués pudiera volver a Europa o jugar en el próximo Mundial de Clubes, torneo que tiene una pequeña ventana de traspasos, abierta por FIFA entre los días 1 y 10 de junio.

"El futuro está abierto, puede pasar absolutamente de todo. Momento para pensar. No ha clasificado a la Champions asiática. Su equipo no lo ha acompañado y no ha renovado, y las posibilidades están abiertas en el fútbol de Cristiano", agregó.

Desde hace años, Edu Aguirre se ha convertido en voz autorizada sobre las noticias de Real Madrid y especialmente de Cristiano Ronaldo.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo?

"Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Todavía se está escribiendo. Agradecido con todos", escribió en sus redes sociales el exfutbolista del Sporting portugués, del Manchester United inglés, del Real Madrid español y del Juventus italiano, quien concluye su contrato con el conjunto saudí, al que llegó en enero de 2023.

'CR7' sumó 24 anotaciones en esta edición de la liga saudí para acabar como el goleador de la competición. A lo largo de su carrera, ya contabiliza 936.