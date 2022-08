Lionel Messi fuera de los nominados del Balón de Oro por primera vez en 17 años. | Fuente: AFP

"Lo que no me entra en la cabeza es que no estén Neymar ni Messi", fue lo primero que dijo el periodista argentino Germán Paoloski al comentar que Lionel Messi, que milita en el París Saint Germain (PSG) no se encuentra tras 17 años como nominado al Balón de Oro.

"Uno ve los goles que han hecho, las asistencias que han hecho y jugadas que han hecho. Eso solo amerita estar entre los 30 preseleccionados aunque no tengan chance de competir o ¿Cristiano Ronaldo tuvo una gran temporada?", terminó preguntándose en el programa Sport Center de ESPN.

Asimismo, sus compañeros entre los que figuraban las periodistas Morena Beltrán también coincidieron con Paoloski, que volvió a arremeter contra Cristiano Ronaldo, que anotó 24 goles en el Manchester United que no tuvo una buena actuación en la Premier League y Champions League.

"Cristiano está ahí porque es Cristiano. ¿Cristiano salió campeón? Messi salió campeón dos veces", señaló.

Messi no brilló en la Champions

La 'Pulga', al igual que Neymar, viene de una temporada 2021-22 complicada con el París Saint Germain, en la que el argentino, que se unió el pasado agosto al equipo francés procedente del Barcelona, firmó 11 tantos, teniendo en cuenta todas las competiciones.

La gran decepción del PSG el pasado curso fue la eliminación ante el Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones.





¿Por qué CR7 SÍ y Messi NO? Así analizó la mesa de #SportsCenter azulado la convocatoria del Balón de Oro. pic.twitter.com/9Q8uaLUePq — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2022

Sorpresa por la no nominación de Lionel Messi

El astro argentino Lionel Messi, siete veces galardonado y vencedor del premio en la última edición, no figura en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2022, se confirmo este viernes.

Su compañero brasileño del París Saint Germain (PSG) Neymar tampoco está entre los seleccionados en una edición en la que parece favorito el francés Karim Benzema por su gran temporada 2021-2022 con el Real Madrid.

El Balón de Oro 2022, concedido por la revista France Football, será entregado el 17 de octubre en una ceremonia en París.

La no presencia de Messi entre los candidatos supone un gran hito, ya que el argentino estaba entre los candidatos al Balón de Oro desde 2006 y quedó en el podio casi sin interrupción desde 2007, salvo en la edición de 2018.





