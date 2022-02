Sergio Aguero | Fuente: @Twitch de Sergio Aguero

El exjugador del Barcelona y Manchester City, Sergio Agüero, después de su retiro como futbolista profesional decidió retomar sus famosas transmisiones por su canal de Twitch, en el que este último miércoles a través se animó a narrar un gol por la Copa de la Liga Profesional 2022 de Argentina.

El 'Kun' Aguero observaba el encuentro entre River Plate frente a Patronato, que terminó con victoria por 4-1 a favor de los comandados por Marcelo Gallardo, cuando de pronto y fiel al estilo que le caracteriza, narró el tanto que anotó Julián Álvarez.

Este acontecimiento se convirtió en viral en las eedes sociales, debido a la forma cómo relató el gol, que hasta pareció ser un narrador deportivo profesional.

“Buen cambio de frente, tal y ahí está. ¡Goool!, Golazo de Álvarez, 1-1 y festeja a lo Pascualito Rambert (excompañero de Aguero en su paso por Independiente de Avellaneda”, gritó el también exjugador del Atlético de Madrid, tras ver el primer tanto de River, que representó el empate parcial en el Monumental a los 21 minutos de la primera parte.





Sergio Aguero defendió a su amigo y excompañero en la Selección Argentina, Lionel Messi

En dicha transmisión por su canal de twitch, 'Kun' Aguero, que debutó como futbolista profesional el 2003 con tanto solo 15 años, 1 mes y 3 días, salió en defensa de su colega Lionel Messi por las críticas que recibió en su último partido ante Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League.



"Qué cagada el penal de Leo... Encima jugó re-bien Leo, la rompió. No porque sea amigo, sino que jugó re-cheto. Estuvo bien y muy activo”, señaló lamentándose el exfutbolista por el penal que le atajó Thibaut Courtois. No obstante, el ídolo de Manchester City no se quedó callado y siguió defendiendo al siete veces campeón del Balón de Oro.



“Los diarios y las revistas de Francia lo mataron. Son unos giles. Ahora voy a París y que se vengan, guacho. Tenía una entrevista con una revista de Francia, llamé y les dije: ‘No, porque aguante Lio Messi’, corta”, añadió el internacional con la Selección Argentina con la que logró alzar la Copa América 2021.









