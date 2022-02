'Kun' Agüero reveló que sufrió una arritmia antes del partido con Alavés | Fuente: AFP

Sergio Agüero decidió retirarse del fútbol profesional tras presentar problemas cardíacos que condicionaban su salud, una situación que se presentó luego que el pasado 30 de octubre sintiera malestares en el pecho durante el partido entre Barcelona y Alavés, que después se confirmó como una arritmia cardíaca en pleno cotejo.

Ya alejado de la actividad deportiva, el ‘Kun’ Agüero se ha vuelto frecuente en transmisiones vía ‘Twitch’ o concediendo entrevistas. En una de ellas, el exdelantero argentino confesó que antes de aquel partido entre Barcelona y Alavés ya había tenido una dificultad cardíaca.

“Me avisó antes mi corazón. Diez días antes, tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido. No me lo esperaba tampoco, sentía que me ahogaba", contó en ‘Radio 10’.

Cabe apuntar que días antes del duelo contra Alavés, el ‘Kun’ Agüero estuvo presente en varios partidos del Barcelona. El 20 de octubre ingresó ante Dínamo por la Champions y también en el Clásico donde le anotó al Real Madrid, el 24. El 27 de octubre jugó todo el partido contra Rayo Vallecano, duelo previo a enfrentar al Alavés en el Camp Nou, donde fue titular.

El ‘Kun’ Agüero y el retiro del fútbol profesional

'Kun' Agüero sufrió arritmia cardíaca durante el Barcelona vs. Alavés | Fuente: ESPN

Sergio Agüero detalló cómo pasó el momento cuando los médicos le comunicaron que tenía que dejar el fútbol para la prioridad de su salud.

“Cuando me dijeron con el chequeo final que tenía que dejar el fútbol, empecé a procesarlo. Antes de salir a hacer la conferencia, no aguanté y me largué a llorar. Era la sensación de decir que dejaba el fútbol", dijo.

“Estaba muy contento de llegar al Barcelona y jugar con Leo. Claramente no fue por plata. La gente se quedó contenta. Perdimos con el Madrid, pero le hice un gol. Puedo decir que mi último gol fue al Madrid, ja”, añadió.





