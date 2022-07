Lionel Messi y su gol con PSG. | Fuente: EFE

París Saint Germain (PSG) empezó con el pie derecho su gira por Japón al derrotar 2-1 a Kawasaki Frontale, en un partido que el equipo parisino aseguró el resultado en el primer tiempo gracias a los goles del argentino Lionel Messi y del francés Arnaud Kalimuendo en el Estadio Nacional de Tokio.

A los 32 minutos, Lionel Messi fue el encargado de abrir el marcador. La estrella mundial de 35 años recibió un preciso centro en el área japonesa y con un letal derechazo venció la resistencia del arquero Jung-Sung, que poco pudo hacer para evitar la caída de su portería.

Con Kylian Mbappé y Neymar, Messi tiene una revancha y buscará esta temporada alzar el título de la Champions League por primera vez para el equipo parisino.

La 'Pulga' atraviesa su segunda temporada en el PSG luego de su traspaso desde Barcelona en 2021. Según la prensa se busca que renueve su contrato hasta el 2024.

Equipos de PSG y Kawasaki Frontal

Christophe Galtier eligió el siguiente once para este partido. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Nuno Mendes, Gueye, Vitinha, Messi, Mbappé y Neymar.

Mientras el equipo local salió al campo de juego con: Jung-Sung, Noborizato, Kurumaya, Jesiel, Sasaki, Songkrasin, Kento, Tono, Ienaga, Leandro y Marcinho.





Gol de Lionel Messi con PSG ante equipo japonés | Fuente: beIN Sports

PSG fichó a Hugo Ekitiké

PSG anunció la incorporación del joven delantero francés Hugo Ekitiké, cedido por el Stade Reims.



Según informa el club parisino, el atacante galo, que cuenta con tan solo veinte años y ha sido internacional en categorías inferiores, se incorpora cedido hasta final de temporada con opción de compra.



Ekitiké comenzó de niño en el Cormontreuil antes de llegar a la cantera del Stade Reims en 2013, con el que firmó su primer contrato profesional en verano europeo de 2020.



Debutó en octubre de ese año con el primer equipo ante el Lorient, en enero de 2021 estuvo seis meses en el Vejle danés, con el que marcó tres tantos en once partidos, y el pasado curso, de nuevo en el Reims, sumó once dianas en 27 encuentros entre todas las competiciones.



"¡Mi corazón eligió París! Yo también soy francés, es el club de mi país. Y es un club donde juegan los mejores jugadores, donde hay una plantilla de calidad y experiencia, y ganas de ganar todos los trofeos en todas las competiciones. Hay todo aquí para mí para mejorar. Todos los ingredientes están aquí, por lo que es una elección lógica para mí estar aquí. Finalmente, yo mismo tengo familia en la región de París y siempre he seguido al Paris Saint-Germain. Todo esto hace que sea muy natural para mí querer unirme a este club", aseguró Ekitiké.





NUESTROS PODCAST

