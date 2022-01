PSG se salvó. | Fuente: ESPN

Perdonó y no pudo sellar la victoria. Lyon no logró cerrar el triunfo ante el París Saint Germain (PSG), ya que tras ponerse adelante en el marcador a través del brasileño Lucas Paquetá, Moussa Dembélé no logró definir y colocar 2-0 en el Parc Olympique Lyonnais

PSG vs. Lyon: así arrancaron

PSG: Navas, Dagba, Marquinhos, Kimpémbe, Nuno Mendes, Paredes, Verrati, Herrera, Mbappé, Icardi, Wijnaldum.

Lyon: López, Da Silva, Boateng, Lukeba, Dubois, Guimaraes, Caqueret, Emerson, Paqueta, Aouar, Dembélé.

