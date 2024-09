"España no es racista, es un ejemplo": Luis De la Fuente respondió ante las acusaciones de Vinícius

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Continúa la controversia. El entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente, reconoció que no ha escuchado las palabras del brasileño Vinícius Jr. en las que aseguró que si España no evoluciona en su lucha contra el racismo, el Mundial 2030 debe "cambiar su ubicación", a lo que respondió defendiendo que vive en un país "ejemplo de convivencia, respeto e integración".

"No las he escuchado, pero me las han comentado", reconoció el técnico campeón de la última Eurocopa al recibir en la primera pregunta de su conferencia de prensa lo dicho por la estrella del Real Madrid y demandarle una respuesta.

De la Fuente defiende a España

En entrevista con ‘CNN’, Vinícius habló sobre sus objetivos a futuro con Brasil y apuntó a pelear por ganar los mundiales. Consultado sobre la edición de la Copa del Mundo 2030 que tendrá como una de sus sedes a España, salió al frente ante el contexto de casos de racismo que ha sufrido en ese país.

"Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por su color de piel. Si antes del 2030 las cosas no evolucionan, habría que cambiar el lugar”, dijo el jugador del Real Madrid.

Frente a ello salió al frente Luis De la Fuente: "España no es racista, es un ejemplo de convivencia, de respeto y de integración. Un ejemplo en el que debería mirarse muchísima gente. Un ejemplo claro. Ahora, que siempre hay unos pocos indeseables, por supuesto. Es la mejora que tenemos que hacer para erradicarlos, pero España es un ejemplo para muchos países", respondió.

España, una de las sedes del Mundial 2030

El seleccionador español se mostró convencido de que España, junto a Marruecos y Portugal, será una gran sede del Mundial, "un acontecimiento único" y "un éxito en el futuro", expresó defendiendo la capacidad de organización de grandes eventos de su país.

España acogerá la mayor cantidad de partidos del Mundial 2030, en el que además el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, será el escenario para el partido por el título.

Ante los casos de racismo suscitados en el fútbol, la FIFA aprobó un gesto universal de los brazos cruzados en forma de aspa para denunciar comportamientos racistas y lo estrenará como protocolo durante la Copa Mundial Femenina Sub-20, que se realiza en Colombia.