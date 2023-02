La entrada contra Vinicius Junior de Real Madrid. | Fuente: AFP

El central hispano-brasileño del Valencia Gabriel Paulista pidió disculpas este viernes por la dura entrada que hizo contra Vinicius Junior en el encuentro ante el Real Madrid. Se justificó en que su reacción fue parte de sus nervios por la crisis que vive el club de Mestalla.



“Acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño”, afirmó en un mensaje en redes sociales.



“Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. A veces resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón”, añadió.



El defensa pidió disculpas también a la afición del Valencia y aseguró que el equipo seguirá peleando “hasta el final por revertir esta situación”.





Gabriel Paulista fue expulsado por esta falta contra Vinicius. | Fuente: Twitter

Dos partidos de sanción a Gabriel Paulista

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso este viernes dos partidos de sanción al jugador brasileño del Valencia Gabriel Paulista, expulsado con roja directa anoche en el partido aplazado de la jornada 17 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.



El colegiado Javier Alberola Rojas reflejó en el acta que Paulista fue expulsado en el minuto 72 por una dura acción sobre el madridista Vinicius Junior, tras "dar una patada a un adversario sin opción de disputar el balón, con uso de fuerza excesiva".



El Comité de Competición sancionó al valencianista con dos encuentros por violencia con ocasión de un partido (artículo 130.2 del Código Disciplinario), la misma sanción que impuso al bético William Carvalho, expulsado al final del encuentro ante el Barcelona jugado el día 1 y aplazado también de la jornada 17.



Carvalho vio igualmente la roja directa por dirigirse al final del partido ante el Barcelona al árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea para recriminarle algunas de sus acciones y el Comité castigó su actitud por menosprecio o desconsideración hacia los árbitros (art. 124).







