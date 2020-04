Gareth Bale supera a Marc Bartra. | Fuente: AFP

Este jueves 16 de abril se cumplió seis años del golazo de Gareth Bale en el partido entre Real Madrid y Barcelona en la final de la Copa del Rey. El delantero gales hizo una espectacular corrida y humilló al entonces defensa azulgrana, Marc Bartra.

A propósito de esta fecha, Iker Casillas se acordó de la mítica jugada de su excompañero en el Real Madrid y le envió un mensaje a Bartra, que actualmente milita en el Betis de Sevilla. "Hola crack Marc Bartra. ¿Cómo estás? Te parece que esta tarde nos veamos por Instagram?? No para recordar nada, eh?? Abrazo", señaló Iker.

Jajaja Todo bien amigo, aquí en casa para variar.... 🏠 Venga vale, apenas he vuelto a hablar de esa famosa final pero tal como están las cosas puede ser un buen momento para recordar que de los momentos jodidos también aprendemos, no? A qué hora? https://t.co/TQsG0SClGG — Marc Bartra (@MarcBartra) April 16, 2020

Bartra no se hizo problemas y tomó con humor la ocurrencia del campeón mundial con España. "Jajaja Todo bien amigo, aquí en casa para variar. Venga vale, apenas he vuelto a hablar de esa famosa final, pero tal como están las cosas puede ser un buen momento para recordar que de los momentos jodidos también aprendemos, no? ¿A qué hora?", respondió el zaguero de 29 años.

Como se recuerda, Bale anotó el gol del triunfo de Real Madrid ante el Barza en los minutos finales. El exjugador del Tottenham ecibió un pase al espacio del portugués Fabio Coentrao, pegado a la línea de cal, y partiendo de su propio terreno en su banda natural, la izquierda, lanzó una carrera para superar a Bartra en la que se reivindicó como uno de los jugadores más veloces del planeta.