¡Insólito! Le arrojaron un martillo al árbitro Yael Falcón en el Vélez vs Gimnasia [VIDEO]

La policía argentina detuvo a un joven tras ser acusado de agredir al árbitro Yael Falcón.

Gimnasia y Esgrima venció 2-0 a Vélez por la fecha 15 de la Liga de Argentina con goles de Luis Torres y Jeremías Merlo. Al margen del resultado, este partido quedó marcado por un incidente en torno al árbitro Yael Falcón Pérez.

Falcón Pérez interrumpió en dos ocasiones el partido cuando se desarrollaba el primer tiempo debido a los estruendos que se producían a pocos metros de la cancha del Estadio Juan Carmelo Zerillo.

En la complementaria, una violenta escena detuvo momentáneamente el partido cuando Gimnasia ganaba 1-0, ya que el réferi de 36 años manifestó que le arrojaron de las tribunas un martillo de los que usan en las emergencias para romper los vidrios.

Aunque el árbitro no sufrió lesiones, el choque se paralizó por varios minutos hasta que se realizaron los controles de seguridad.

Detenido por agresión

Las autoridades policiales de Argentina lograron detener al agresor antes del final del partido. Olé dio a conocer que el detenido responde "al nombre de Franco Suárez, con domicilio en la ciudad de la Plata. Se lo logró identificar mediante el sistema de cámaras que posee el club".

En el partido de Vélez vs Gimnasia. | Fuente: ESPN

Prensa argentina informó la agresión

Clarín de Argentina informó que el árbitro se salvó de "milagro" de una dura lesión que seguramente habría suspendido el partido.

"El martillo voló desde la tribuna, pasó cerca de donde estaba, picó en el césped, volvió a subir y le pegó en la pera al árbitro. Los gestos eran elocuentes y después la transmisión de televisión mostró el momento exacto del impacto. El juez zafó milagrosamente porque de haber impactado desde esa altura y a esa velocidad, seguramente el partido se hubiese suspendido", publicó.