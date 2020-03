West Ham pide que la Premier League se declare "nula y sin efecto". | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: IAN KINGTON

La Premier League anunció que suspendió sus actividades a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus; sin embargo, si bien fue considerada como una paralización, para otros, el torneo debe reanudarse desde cero.

Tal es el caso del West Ham United, equipo que pelea en la tabla baja y está ubicado en el puesto 16. A través de una entrevista, Karren Brady, vicepresidente del club, sugirió que la Premier se declare sin efecto.

"No se puede evitar la posibilidad de que la Premier League, así como las categorías inferiores del fútbol inglés, tengan que ser canceladas y esta temporada declarada nula porque si los jugadores no pueden jugar, los partidos no pueden seguir adelante", declaró Brady para el diario británico The Sun.

Asimismo, indicó que le parece precipitado pensar en que el fútbol pueda reanudarse el próximo 4 de abril, como estaba planificado: "Sería como un sueño. Lo razonable y justo sería declarar toda la temporada nula y sin efecto", sentenció Brady.

Como se conoce, Liverpool es casi el campeón de torneo, al contar con 82 puntos, 25 de ventaja sobre el Manchester City, a falta de siete fechas. Por esto, muchos hinchas de los 'Reds' no consideran justo empezar el campeonato desde cero, lo que evitaría que ganen su primera Premier en 30 años.

Por su parte, el West Ham cuenta con 27 puntos, al igual que Watford y Bournemouth, por lo que se mantiene en la zona de descenso junto a Aston Villa (25 puntos) y Norwich (21 puntos).