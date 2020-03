Willem Van Hanegem a Jürgen Klopp: "deja de llorar y felicita al Atlético de Madrid" | Fuente: AFP

El último 11 de marzo, Liverpool cayó por 2-3 ante Atlético de Madrid en Anfield y los comentarios de Jürgen Klopp hacia el trabajo de Diego Simeone no fueron necesariamente elogios.

Como se recuerda, Klopp criticó el planteamiento del entrenador argentino diciendo que no entendía su manera de jugar y que podrían "jugar buen fútbol". Lo que no ha caído muy bien a todos, como es el caso de Willem Van Hanegem, ex futbolista holandés.

"Lo que hizo el Atlético en Anfield fue hermoso. Además, ¿no había obtenido el Liverpool lo que peleada después de lograr el 2-0 con el gol de Firmino? Sin embargo, el Atlético resultó ser capaz de voltearlo. Es tu propia culpa. Deja de llorar y quejarte y felicita los españoles", sostuvo Van Hanegem en diálogo con el diario AD.

Asimismo, aseguró que la forma defensiva de jugar de Simeone no debe ser mal vista: "estoy realmente molesto por las personas que piensan que todos deberían atacar por completo, como Jürgen Klopp. O más tarde Michael Owen, que hablaron de forma despectiva sobre Simone o el Atlético de Madrid", finalizó.