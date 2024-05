El lamento de Xavi Hernández por su destitución en Barcelona: "Tenía ilusión por seguir"

El aún entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que se irá del club "con la conciencia tranquila" y contento por haber dirigido al equipo de su "vida", tras "aceptar" las razones que le ofreció el presidente Joan Laporta.

"Estoy bien, han sido días complicados. Estoy con la conciencia tranquila, orgulloso y contento; son dos años y medio en el cargo de entrenador del Barça, no ha sido fácil, sabíamos que iba a ser una época difícil cuando vinimos. Creo que podemos estar orgullosos del trabajo hecho. No ha sido una etapa fácil por la situación en que vive el club actualmente", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, Xavi Hernández insistió en que tiene "la conciencia tranquila" por haberlo "dado todo". "Se ha hecho un buen trabajo a pesar de que este año no hemos conseguido los objetivos principales, que eran títulos. Cuando miras atrás ves que hemos conseguido dos títulos, éxitos en muchos partidos importantes... La experiencia ha sido espectacular, el aprendizaje tremendo y, por tanto, solo puedo estar satisfecho y agradecido al club por la oportunidad”, afirmó.

¿Cómo se enteró Xavi de su salida del Barcelona?

El entrenador azulgrana relató en su penúltima conferencia de prensa siendo el DT del Barcelona cómo se enteró que no continuaría la temporada que viene.

"El presidente me transmitió sus razones de por qué el club necesita un cambio de rumbo, de entrenador. A mí no me queda nada más que aceptarlo, porque él es el que decide todas las cosas en el club. Yo soy un hombre de club, siempre estaré a disposición de lo que necesite el Barça", señaló.

"Nos hemos dado la mano y un abrazo, nos hemos deseado suerte. Desde ahora seré un aficionado más, iré a Montjuïc y al Camp Nou con mi familia. Le deseo lo mejor al presidente, al director deportivo y, sobre todo, a los jugadores, que son los que realmente deben estar muy bien para que esto funcione", continuó.

🔊 Xavi: "Me voy agradecido. Soy un hombre de consenso y lo acepto" pic.twitter.com/XshWQRi7xX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 25, 2024

¿Xavi volverá al Barcelona?

Xavi Hernández, que tenía un año más de contrato con el elenco azulgrana, indicó que tenía ganas de continuar al mando del equipo y resaltó que no le cierra la puerta a volver a dirigir al Barcelona en el futuro.

"Me habrían gustado otras circunstancias, estaba con la ilusión de seguir y creía muchísimo en este proyecto. Ayer me comunican lo contrario y no me queda otra que aceptarlo", explicó.

Sobre un posible regreso al Barça, fue muy claro. "Sí, ¿por qué no? Me gustaría, es el club de mi vida. Hemos ganado, hemos perdido, hemos pasado una montaña rusa de emociones, pero me encanta trabajar para el Barça. No me cierro la puerta, todo lo contrario, ojalá se acabe dando la posibilidad de poder volver. No te imaginas nunca esto, pero puede pasar, somos profesionales. Son decisiones que toma el club y no me queda más que respetarlo e intentar entenderlo", concluyó.