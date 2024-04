Xavi, contundente sobre el comentario del 'Mono' Burgos a Lamine Yamal: "Es repugnante y condenable"

Xavi Hernández analizó el presente de Barcelona previo al choque contra Cádiz, partido correspondiente a la fecha 31 de LaLiga de España. También se pronunció sobre las declaraciones de Germán 'Mono' Burgos contra el joven jugador azulgrana Lamine Yamal.

En conferencia de prensa, Xavi no dudó en condenar las palabras de exarquero de Atlético de Madrid. "El comentario fue repugnante y condenable, tú lo has dicho. Él está bien, tranquilo y feliz. No hace falta hablar más de esto", señaló.

En la previa del Barcelona vs PSG en el Parque de Príncipes, Burgos apreció un video de Yamal dominando el balón con gran precisión y señaló en Movistar Plus+ que "si no triunfa siempre puede acabar haciendo malabares en un semáforo".

Rápidamente su comentario fue criticado en las redes sociales, mientras que Barcelona y PSG decidieron no atender las preguntas de Movistar Plus+ tras el choque de la Champions.

El también exasistente de Diego Simeone en el Atlético se disculpó por lo sucedido. Señaló que quiso resaltar las cualidades futbolísticas de Yamal, pero posteriormente el medio español decidió cortar todo vínculo con su expanelista.

Barcelona se juega el todo contra Cádiz

"Son tres puntos vitales y mañana es una jornada trascendental. Mañana nos jugamos un título y no creo que tenga que extramotivar a los jugadores", señaló Xavi.



En este sentido, negó que el hecho de que el líder, el Real Madrid, juegue antes contra el Mallorca pueda condicionar su alineación, que se hará en base al "cansancio y las molestias" de los futbolistas, aunque confirmó que el brasileño Vitor Roque, suplente en las últimas fechas, "tendrá minutos".



Xavi rebajó la euforia después del triunfo contra el Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes (2-3) al recordar que "no hay nada hecho" en la Champions League.



"Entiendo la euforia, la ilusión, pero estamos en la misma situación que antes del partido del PSG. Hay que pensar que vamos 1-0 al descanso. Y en Liga tenemos opciones. Pero mejor vivir con euforia e ilusión, que no con pesimismo", agregó.