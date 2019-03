Julio Buffarini de Boca Juniors. | Fuente: Twitter

Boca Juniors goleó 3-0 a San Lorenzo por una fecha más de la Superliga Argentina. En este partido el jugador xeneise Julio Buffarini desató la furia de sus rivales al ejecutar un centro de rabona.

Cuando se jugaba el minuto 86 del partido y cuando el marcador iba 3-0, Buffarini realizó la polémica jugada en medio de “oles oles” de los hinchas de Boca en la Bombonera. Esta acción fue tomada como burla por los jugadores de San Lorenzo, que arremetieran contra el lateral derecho.

Después de un conato de bronca, que no llegó a mayores, el árbitro del partido reinició las acciones. En tanto, Buffarini aceptó su error y pidió disculpas al plantel y seguidores de San Lorenzo.

"Un poco amargado por esa jugada. Me dejé llevar porque venía haciendo un buen partido y me vengo sintiendo cada vez mejor. Era innecesaria. Le pido disculpas a mis colegas y a los hinchas de San Lorenzo. Sé que no me la van a aceptar", declaró Buffarini tras el partido.

"Creo que estuvo de más la rabona. Creo que estuve mal. Ya está, de los errores uno tiene que aprender", culminó.