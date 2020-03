Fue crack en Ecuador y mundialista: hoy es noticia por pelearse con otro hombre en plena calle | Fotógrafo: Stalin Diaz

Iván Kaviedes es considerado un histórico en Ecuador. A nivel de clubes y selección. Ya retirado, el exdelantero es noticia en el país norteño por protagonizar una pelea en plena calle con otro hombre.

Las imágenes están en redes sociales y muestran cómo Iván Kaviedes se enfrenta solo junto a un hombre ante la vista de todos los transeúntes. Pero la situación no quedó ahí, ya que el 'Flaco' le propinó un tremendo golpe en el rostro a su rival que acabó tendido en la acera.

El jugador tuvo que ser separado mientras una enardecida turba de personas le reclamaba por lo que había hecho. Iván Kaviedes se retiró del fútbol profesional en el 2014 y fue quien marcó el gol de Ecuador para clasificarse a Corea-Japón 2002, el primer mundial del país hasta ese entonces.

Luego de esto, en redes sociales también se filtró un audio en el que Iván Kaviedes explica cómo sucedieron las cosas: "Estábamos jugando en una cancha y en una esquina hubo un grupo de personas tomando. Me insultaron, pero yo no les paré bola. También insultaron a mis tías y mis primas que vinieron a visitarme. Luego los encaré, pero uno solo. Eran unos seis. Encaré a uno, pero no le hice nada. Vino uno que me empujó por la espalda y respondí", contó.