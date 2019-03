Messi y el periodista Roncero. | Fuente: AFP - Twitter

El periodista español Tomás Roncero criticó duramente a Lionel Messi (31 años) en el programa El Chiringuito. Aseguró que la Selección de Argentina es “perdedora” desde que la llegada de la ‘Pulga’.

“Santidad Leo Messi te damos las gracias porque somos un país mega perdedor desde que era nuestra estrella dirán los argentinos porque la selección sudamericana ya había ganado Copas Américas y Mundial hasta que llegó él”, aseguró.

Roncero, que es acérrimo hincha de Real Madrid y Cristiano Ronaldo, le envió un provocado reto a Messi, que este sábado anotó un doblete en el triunfo de Barcelona ante Espanyol.

“Si eres Dios gana la Copa América, no te tomes días libres, no quiero cabeza abajo en estos partidos de pierna dura con Venezuela, Perú y Chile. Cabeza erguida, gana la Copa América, gánala y si ganas me lo dedicas”, agregó el comunicador.



Hay que indicar, que la Albiceleste no logra el título de la Copa América desde el torneo que realizó en Ecuador en 1993.