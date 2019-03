Cristiano Ronaldo tiene para dos semanas de recuperación. | Fuente: Captura de Instagram

Cristiano Ronaldo no quiere perderse los partidos por los cuartos de final de la Champions League ante el Ajax, por eso está "trabajando fuerte en mi recuperación". El delantero de la Juventus contrajo una lesión en los flexores del muslo derecho durante el partido entre Portugal y Serbia, que lo alejaría de las canchas dos semanas aproximadamente.

Pero CR7 no quiere esperar mucho tiempo, por eso no solo acudió el miércoles pasado a una clínica de medicina regenerativa en Barcelona, sino también realiza trabajos especiales en piscina.

El atancante de la Juventus compartió un video en su cuenta de Instagram donde se le ve nadando. En sus tobillos lleva unas pesas para potenciar sus piernas. "Trabajando fuerte en mi recuperación", indicó. .

El partido de ida entre Juventus vs. Ajax por la Champions League está programado para el 10 de abril.

Aunque Cristiano Ronaldo quiere volver lo más rápido a las canchas, el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri, prefiere ir con calma.

"Va mejor. Ha comenzado a moverse, pero no volverá hasta que esté bien. El riesgo de que se pierda la ida contra el Ajax existe. Él lo sabe también y sabe que no jugará si no está bien", explicó Allegri.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo está muy activo en sus redes sociales. Después del video, publicó una fotografía donde posa en boxer y muestra su trabajado cuerpo.