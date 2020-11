Zlatan Ibrahimovic anotó dos goles en el Napoli vs. Milan por la Serie A | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDREAS SOLARO

Incansable. Zlatan Ibrahimovic no se conformó con tan solo un gol en el Napoli vs. AC Milan por la fecha 8 de la Serie A. El delantero sueco no se quiso ir de la cancha sin anotar su segunda diana de la tarde en el estadio San Paolo.

Minuto 54, Rebic inicia un contraataque y le manda un pase a Zlatan Ibrahimovic dentro del área. El sueco que está cerca del segundo palo tan solo la manda al fondo de las redes con la rodilla.

El primer gol de "Benjamin Button" lo anotó al minuto 20. Fue un golazo de cabeza de Zlatan, quien ya lleva anotados 10 goles en la Serie A en la presente temporada. Y lo hizo en seis partidos. Más vigente que nunca a sus 39 años.

El delantero fue cambiado a los 79 minutos por una molestia en el muslo.

Con esta anotación le sacó dos goles de ventaja a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores.





Zlatan Ibrahimovic anotó su segundo gol con la rodilla | Fuente: ESPN

Napoli vs. Milan, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Napoli: Alex Meret; Mario Rui, Kalidou Koulibaly, Kostas Manolas, Giovanni Di Lorenzo, Tiemoué Bakayoko, Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne, Matteo Politano, Hirving Lozano; Dries Mertens.

Milan: Gianluigi Donnarumma; Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, Theo Hernández, Franck Kessie, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic.