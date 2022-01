Zlatan Ibrahimovic | Fuente: AFP

El futuro que Kylian Mbappé sigue siendo incierto y, por su parte, Zlatan Ibrahimovic reveló los consejos que le dio al joven francés en tanto al equipo por el que debería firmar: Real Madrid, el club más sonado alrededor del futbolista.

En una entrevista con el diario fracés L'Equipe, el delantero sueco confirmó que Kylian Mbappé le hizo una consulta sobre qué debería hacer: ""Mbappé me preguntó y le dije: 'En tu lugar, yo me iría al Real Madrid'. Yo he tenido la oportunidad de jugar en diferentes equipos y países, con diferentes campeones y así es como aprendí y crecí", indicó.

Asimismo, habló de lo que significa estar el mismo club por muchos años: "Jugar en tu casa toda tu carrera es más fácil, en mi opinión. Mientras que si haces la maleta y vas a otros jardines, es una aventura".

En la misma entrevista, Zlatan Ibrahimovic sostuvo que la decisión es del joven jugador francés, más allá de lo que pueda o no ofrecerle Paris Saint Germain: "Todo depende de lo que quiera Mbappé, de lo que piense. Yo me habría ido allí. Pero si soy el PSG, intentaré retenerlo. Es él quien decidirá. El PSG quiere que se quede, por supuesto, pero ¿él quiere quedarse?".