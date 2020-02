Zlatan Ibrahimovic y Marcos Rojo fueron compañeros en el Manchester United. | Fuente: AFP

Zlatan Ibrahimovic es reconocido por su fuerte carácter en todos los equipos que ha estado. Eso lo ha llevado, en más de una oportunidad, a tener problemas con sus compañeros y entrenadores. Y, justamente, una de sus últimas víctimas en ese sentido fue el argentino Marcos Rojo.

Marcos Rojo, hoy en Estudiantes de la Plata, contó esta historia que protagonizó con Zlatan Ibrahimovic mientras ambos jugaban en el Manchester United. La simple decisión de no darle el balón a 'Ibracadabra' durante un cotejo hizo que haya una lucha de insultos entre los dos en el camerino.

"En un partido que no le di la pelota, Zlatan Ibrahimovic empezó a gritarme cosas en inglés y español. Le dije: '¿qué pasa, narizón? Cállate'. Sabía que, si me atrapaba, me iba a matar. Por lo tanto, no me quedaba de otra más que enfrentarlo. Cuando entramos al camerino, le dije que se calle y nos empezamos a insultar frente a todos los compañeros", dijo a 'Cielo Sports'.

Esto ocurrió cuando José Mourinho era el director técnico del Manchester United. Marcos Rojo dejó recientemente las filas de los 'Red Devils' para regresar al club que lo vio nacer, mientras que Zlatan Ibrahimovic actualmente milita en el AC Milan.