Zlatan Ibrahimovic no ha sumado minuto alguno en lo que va de temporada con la camiseta del AC Milan. Y es que el delantero sueco fue operado del ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

Los hinchas del AC Milan y Zlatan Ibrahimovic esperan el regreso del internacional con la Selección de Suecia en la liga italiana de primera división (Serie A). No hay fecha confirmada de retorno, pero el atacante se pronunció en breve conversación con mantuve con Gazzetta dello Sport este martes.

"Voy a volver pronto. No pienso en retirarme. Voy a volver y no me pienso rendir. Milán, volveré pronto... y con violencia", fue lo que le dijo Zlatan al citado medio italiano.

Zlatan Ibrahimovic, claro respecto a su futuro en AC Milan

El popular 'Ibracadabra' cumplirá 41 años de edad el próximo 3 de octubre. No piensa, por el momento, alejarse de los terrenos de juego de manera oficial.

A fines del mes de mayo, al final de la temporada 2021-22 de la Serie A, el club de Milán reportó respecto a la intervención quirúrgica a la que fue intervenido el también exPSG, Barcelona, Juventus, Inter y Malmö FF.

"AC Milan anuncia que Zlatan Ibrahimovic se sometió a una operación en la rodilla izquierda realizada por el Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, en presencia del director médico del club, Stefano Mazzoni", dijeron en el club 'rossonero'.

Fueron ocho goles los que anotó el sueco en la pasada campaña. Sus tantos fueron clave para que el conjunto que Stefano Pioli levante el ansiado Scudetto.

La operación a la que se sometió Zlatan

La artroscopia realizada a Ibrahimovic permitió "resolver definitivamente la inestabilidad articular" en la rodilla del sueco mediante la "reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con refuerzo lateral y reparación de meniscos.

Por otra parte, su elenco se verá las caras este miércoles frente al Dinamo Zagreb en San Siro en la marco de la segunda fecha del Grupo E de la Champions League.

