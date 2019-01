Zlatan Ibrahimovic compartió vestuario con Paul Pogba en el Manchester United. | Fuente: GiveMeSport

No es un secreto que Paul Pogba y José Mourinho no tenían la mejor de las relaciones. Según medios ingleses, ambos habían tenido muchas discrepancias durante los últimos meses del portugués en el Manchester United y eso generaba que el mediocampista francés, que salió campeón en el Mundial de Rusia 2018, no rinda de la mejor manera.

No obstante, ante la reciente salida de José Mourinho de los 'Red Devils', el rendimiento de Paul Pogba ha crecido enormemente y ha sido determinante en los últimos cotejos de su equipo. Zlatan Ibrahimovic, quien jugó con el volante de 25 años, consideró que él se siente más libre con el despido del estratega luso, ya que sentía que él no le daba la suficiente confianza para mostrar su mejor nivel.

"Paul Pogba no sentía confianza por parte del entrenador y el técnico no confiaba en él. Es complicado desempeñarte bien como futbolista cuando no tienes la confianza de tu entrenador, no tienes esa energía y motivación. Siento que todo llega a un momento donde uno tiene que irse. En este caso, José Mourinho se fue y ahora Pogba se siente más libre", dijo Zlatan Ibrahimovic a ESPN FC.

Recordemos que, desde que Ole Gunnar Solskjaer asumió la dirección técnica del Manchester United, el conjunto inglés suma 7 victorias consecutivas en el que ha sido el mejor inicio de un entrenador en la entidad británica. Por su parte, Paul Pogba ha marcado 5 tantos y dado 4 asistencias en los últimos seis compromisos.