Zlatan Ibrahimovic tiene 40 años. | Fuente: @Ibra_official

Zlatan Ibrahimovic, delantero del AC Milan, tiene un nombre ganado en el fútbol, pero intentará hacerse uno también en el mundo cinematográfico. El futbolista sueco debutará como actor en una película del director francés Guillaume Canet.

El atacante de la Serie A de Italia utilizó sus redes sociales para publicar el tráiler oficial de Asterix y Obelix: The Middle Kingdom, una cinta de comedia familiar de aventuras y acción en la que tendrá una corta, pero poco desapercibida participación.

En el video, 'Ibra' aparece apenas unos segundos, cerca al final, y se le aprecia con el cabello atado y una armadura. Su personaje es un soldado tomando que lleva el nombre de Caius Antivirus.

La fecha de estreno es el 1 de febrero de 2023. La película significará el debut de Zlatan Ibrahimovic como actor en la pantalla grande, y será protagonizada por la ganadora del Oscar Marion Cotillard, como Cleopatra, y Giles Lellouche, como Obelix. Asimismo, el director participará como Asterix.

Zlatan no piensa en el retiro

Los hinchas del AC Milan y Zlatan Ibrahimovic esperan el regreso del internacional con la Selección de Suecia en la liga italiana de primera división (Serie A). No hay fecha confirmada de retorno, pero el atacante se pronunció en breve conversación con mantuve con Gazzetta dello Sport este martes.

"Voy a volver pronto. No pienso en retirarme. Voy a volver y no me pienso rendir. Milán, volveré pronto... y con violencia", fue lo que le dijo Zlatan al citado medio italiano.

A fines del mes de mayo, al final de la temporada 2021-22 de la Serie A, el club de Milán reportó respecto a la intervención quirúrgica a la que fue intervenido el también exPSG, Barcelona, Juventus, Inter y Malmö FF.

"AC Milan anuncia que Zlatan Ibrahimovic se sometió a una operación en la rodilla izquierda realizada por el Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, en presencia del director médico del club, Stefano Mazzoni", dijeron en el club 'rossonero'.

