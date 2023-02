Zlatan Ibrahimovic | Fuente: AFP

Zlatan Ibrahimovic, delantero sueco de 41 años de AC Milan, reaparecerá en las canchas en el duelo que tendrá su equipo ante Torino por la Serie A ya que se encuentra totalmente recuperado de su lesión, según informó la prensa italiana.

Como se recuerda, el futbolista rossonero fue una de las piezas claves para poder obtener el último título del torneo pasado en AC Milan, pese a que en mayo del año anterior sufrió una dura lesión y tuvo que ser operado de la rodilla izquierda.

Ahora, luego de que pasara casi un año de dicho incidente, Zlatan ya se encuentra entrenando junto a sus compañeros haciendo ejercicios con balón y sumaría minutos en el duelo ante Torino pactado para el viernes 10 de febrero a partir de las 2:45 pm (hora peruana) en el estadio San Siro.

Críticas de Zlatan a la selección de Argentina:

En los últimos días, el delantero sueco causó polémica luego de brindar declaraciones en contra de una presunta conducta antideportiva de la 'albiceleste' en el Mundial Qatar 2022: "No estoy preocupado por Messi. Estoy preocupado por los demás en Argentina, porque no van a ganar nada más. Messi lo ha ganado todo y será recordado, pero el resto que se portó mal, eso no lo podemos respetar. Esto viene de mí, hablando como un jugador profesional de primer nivel, es una señal de que ganarás una vez, pero no volverás a ganar. No se gana así”, señaló Zlatan en una entrevista con France inter.