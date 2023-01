Lionel Messi se coronó campeón mundial con Argentina. | Fuente: AFP

Los jugadores de la Selección de Argentina se coronaron campeones mundiales en Qatar 2022 en diciembre pasado. Sin embargo, pese a ello en algunos casos sufrieron críticas. Esta vez. fue el atacante Zlatan Ibrahimovic que arremetió por una actitud antideportiva.

Eso sí, el atacante del Milan de Italia no incluyó a Lionel Messi en sus 'dardos' contra la Albiceleste. Ambos fueron compañeros en el Barcelona, en la etapa de Pep Guardiola como entrenador.

"No estoy preocupado por Messi. Estoy preocupado por los demás en Argentina, porque no van a ganar nada más. Messi lo ha ganado todo y será recordado, pero el resto que se portó mal, eso no lo podemos respetar. Esto viene de mí, hablando como un jugador profesional de primer nivel, es una señal de que ganarás una vez, pero no volverás a ganar. No se gana así”, señaló.

Ibrahimovic, que tiene un pequeño cameo en la película ‘Astérix y Obélix: El Reino Medio’, señaló que el '30' de París Saint Germain (PSG) es el mejor jugador de la historia.

“Messi es considerado el mejor jugador de la historia, estaba seguro de que iba a ganar. También estoy convencido de que Kylian Mbappé todavía ganará una Copa del Mundo más”, dijo en una entrevista con France Inter.

Los números de Lionel Messi

Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de PSG en la temporada 2022-23. Lleva ocho anotaciones en la presenta Ligue 1, mientras que en la Champions League cuenta con cuatro tantos.

Messi fue baja en goleada de PSG



Con cinco goles de su estrella Kylian Mbappé, el París Saint Germain (PSG) goleó por 7-0 al modesto Pays de Cassel, equipo amateur de la sexta categoría del fútbol francés, y se clasificó para los octavos de final de la Copa de Francia, donde se medirá al Marsella.

Es la primera vez que un jugador marca cinco goles para le PSG en toda su historia, un récord que permite también a Mbappé convertirse en el máximo goleador de la historia de la 'Coupe', torneo que se disputa desde 1918, con un total de 29 goles (en solo 25 partidos disputados con Mónaco y PSG).

En este encuentro, Messi no fue convocado. El astro mundial de 35 años disfruta unos días de vacaciones con sus familia en Los Alpes suizos.









