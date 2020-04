Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan. | Fuente: EFE

"Ibra bye bye Milan", es el titular que eligió La Gazzetta dello Sport para detallar que el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic no seguirá en el AC Milan en la próxima temporada.

La publicación indica que Ibrahimovic no comparte el proyecto deportivo del consejero delegado del Milan, el surafricano Ivan Gazidis. Por ello, 'Ibra' no ejercerá la opción para renovar su contrato con el club milanista, que culmina el próximo 30 de junio. Es más, no descarta retirarse del fútbol a mediados de año.

Se informó, además, que Ibrahimovic se encuentra molesto por el despido del croata Zvonimir Boban como jefe de fútbol del club, con el que tiene un fuerte vínculo de amistad. A ello se suma que la leyenda del club, Paolo Maldini, también renunciarpia a su cargo de director del área deportiva del club.

Ibrahimovic llegó en enero pasado a Milan proveniente de Los Ángeles Galaxy, En su segunda etapa con el cuadro rossonero, el delantero de 38 años lleva cuatro goles tras 10 partidos disputados.

Zlatan ha militado en el Malmö, Ajax, Juventus, Inter de Milan, Barcelona, París Saint Germain (PSG), Manchester United, Los Ángeles Galaxy y Milan.