Zlatan Ibrahimovic cumplirá 40 años el próximo mes de octubre | Fuente: Instagram Zlatan Ibrahimovic / France Football

Fiel a su estilo. El próximo 3 de octubre, Zlatan Ibrahimovic cumplirá 40 años, pero está más vigente que nunca. Aunque, en sus 25 años de carrera, no haya ganado un Balón de Oro, Champions League o un Mundial, el delantero sueco se considera "el mejor jugador del mundo". Además, dejó en claro que no es menos que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"No echo de menos el Balón de Oro, el Balón de Oro me echa en falta a mí. Todos queremos un trofeo que dice que eres el mejor del mundo, pero es que en el fondo creo que soy el mejor jugador del mundo. Sería prestigioso ganarlo, pero los votantes deciden", indicó Zlatan Ibrahimovic en una entrevista para la revista France Football.

"¿Qué no tiene Ibra que sí Messi o Cristiano?", le preguntaron al delantero del AC Milan. Su respuesta fue clara: "Si hablamos de cualidades intrínsecas, no tengo menos que Messi y Ronaldo. Si, por el contrario, consideramos los trofeos entonces sí, yo no gané la Champions... pero no estoy obsesionado con ello", señaló.



À bientôt 40 ans, Zlatan Ibrahimovic joue les prolongations. L'attaquant suédois de l'AC Milan a accepté de se mettre à nu comme jamais, au-delà des apparences et des a priori. Entretien.https://t.co/tDu8JBBTfK pic.twitter.com/1U61OUfwFe — France Football (@francefootball) September 11, 2021

Zlatan Ibrahimovic confesó que le hubiera gustado ganar una Champions, pero al no ganarla "no me convierte en peor jugador. Todavía tengo metas. Pero no me quejo porque he hecho más que muchos otros. Estoy feliz".

Nunca estuvo obsesionado con el 'Balón de Oro': “Si extraño el Balón de Oro? ¡No, es el Balón de Oro el que me extraña! En el fondo, creo que soy el mejor jugador del mundo”.

Ibrahimovic también afirmó que no se considera una persona arrogante o pretenciosa, y al contrario tiene debilidades como cualquier ser humano. Tengo emociones, partes de debilidad, cosas que me duelen. No soy Hulk. No soy Superman. Me ves en el campo siempre confiado, afuera también, pero tengo una parte de fragilidad. Tengo mis debilidades, mis emociones. Es natural. Cuando me conoces tengo un gran corazón, cuando no, me odias".

.

Newsletter Fútbol como Cancha

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de FÚTBOL COMO CANCHA, en el que encontrarás los partidos, los datos y las 'pepas' que debes tener en cuenta los fines de semana.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 35 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.