Zlatan Ibrahimovic regresó a AC Milan en 2020 | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

Desde el retorno del fútbol italiano tras la para por la pandemia del coronavirus, AC Milan no ha perdido un solo partido y ha cambiado totalmente su expectativa en el Calcio. Aunque sin opciones de ir por el título, salieron de mitad de tabla para ubicarse entre los puestos de clasificación a la Europa League. Un giro drástico que tiene como uno de sus baluartes a Zlatan Ibrahimovic.

El sueco de 38 años, que retornó al club en enero del 2020, se ha puesto el equipo al hombro y su marcha en cuanto a resultados sigue en ascenso. Zlatan ha disputado 18 partidos, convirtiendo ocho goles y cuatro asistencias. El contrato de ‘Ibra’ con Milan es solo hasta el final del actual curso, pero los rossoneri tienen claro que desean seguir con él por un año más.

Sin embargo, el delantero no ha dado pista clara sobre su continuidad en Italia y cuando se deslizó que podría ponerle punto final a su carrera, Zlatan, tal cual es su personalidad, respondió respecto a su futuro con un impresionante video en redes sociales.

“Entonces creen que he terminado, que mi carrera pronto terminará. No me conocen. He tenido que luchar toda mi vida. Nadie creyó en mí, así que tuve que creer en mí mismo. Algunos querían romperme, pero me hacían más fuerte. Otros querían aprovecharse de mí, pero me hicieron más inteligente. ¿Y ahora piensan que se acabó? Para todos ustedes, solo tengo una cosa que decir: no soy como ustedes, porque no soy ustedes. ¡Soy Zlatan Ibrahimovic y solo estoy calentando!”, expresó el delantero.

Quedan tres jornadas para el final de la Serie A y luego de ello ‘Ibra’ revelará cuál es su siguiente paso.