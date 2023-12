América vs. San Luis EN VIVO: a qué hora, cómo y dónde ver semifinales Liguilla MX 2023

La transmisión del América vs. San Luis estará a cargo de ESPN este miércoles por la ida de semifinales de Liguilla MX.

Vía ESPN, América vs. San Luis EN VIVO: juego de ida de semifinales Liguilla MX por el Torneo Apertura 2023. Sigue las incidencias del juego desde el estadio Alfonso Lastras Ramírez de Potosí a partir de las 21 horas en México (revisa los horarios en tu país), donde 'Águilas' y 'atléticos' buscarán ese primer impulso para acceder a la ansiada final. América no contará con Miguel Ramírez, quien sufrió una fractura luxación de tobillo izquierdo, pero intentará sacar ventaja de ida con miras a la siguiente etapa. RPP te recuerda que busques las trasmisiones oficiales a través de todas sus plataformas, no por servicios piratas como Fútbol Libre o Pirlo TV. En esta nota, podrás conocer los pormenores del partido más importante de la temporada.

América vs. San Luis en vivo

Disfruta el Atlético de San Luis vs América en streaming, también está la opción de verlo mediante la plataforma de Star+ este miércoles 6 de diciembre.