Alianza ganó 2-0 a Municipal, con goles de Lúcar y Porras. | Fuente: Alianza Lima Femenino

La Liga Femenina Pluspetrol 2022 continuó a mitad de semana, con la fecha 4, programada entre el martes 19 y el miércoles 20 de abril. El resultado más abultado fue la goleada por 5-0 de Sporting Cristal ante USMP, aunque el triunfo más importante fue el de Alianza Lima ante Municipal, pues le permitió arrebatarle la punta.

El equipo blanquiazul, ahora, es único líder, pues la Universidad César Vallejo sorprendió empatando con FC Killas, equipo que sumó su primer punto en el campeonato. Universitario, por su parte, volvió a sumar de a tres, pero se ubica en el quinto puesto.

En similitud a las fechas previas, hubo un partido que no se llevó a cabo. El encuentro entre Ayacucho FC y Carlos A. Mannucci no se pudo jugar porque no llegó la ambulancia que debía estar en el estadio, según indica el reglamento. La responsabilidad la tuvo el club local, por lo que la visita puede hacer una queja formal.

En esta ocasión, en la fecha 4 de la Liga Femenina, le tocó descansar a la Academia Cantolao.

Resultados de la Fecha 4 de la Liga Femenina 2022:

Local

Visita Sporting Cristal

5-0 USMP

FC Killas

0-0 UCV

UTC 1-3

A. Trujillo

Sport Boys

0-4

Universitario Alianza Lima 2-0 D. Municipal

Descansó: Academia Cantolao

Suspendido: Ayacucho FC vs. Carlos A. Mannnucci (no llegó la ambulancia)

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Femenina 2022:



Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Alianza Lima 3 3 0 0 9 9 2 César Vallejo 4

1 2

0 4 8 3 Municipal 3

2 1 0 0

7 4 Atlético Trujillo 4 2 1 1 0 7 5 Universitario 3 2 0 1 8 6 6 Sporting Cristal 3

2

0

1

7

6 7 Carlos A. Mannucci 2 2 0 0 4 6 8 Cantolao 2

0 2 0

0 2 9 Ayacucho FC 1 0 1 0 0 1 10 FC Killas 4

0 1

3

-4 1 11 San Martín 2

0 0 2

-8

0 12 Sport Boys 2

0 0 2

-9

0 13 UTC 4

0 0 4

-12 0

Programación de la fecha 5 de Liga Femenina 2022:

Día

Hora

Partido Estadio

Viernes 22/04 5:00 pm. Academia Cantolao vs. Sporting Cristal Andrés Bedoya Díaz Sábado 23/04

1:00 pm. San Martín vs. FC Killas

Andrés Bedoya Díaz Sábado 23/04 3:00 pm. Atlético Trujillo vs. Ayacucho FC

El Porvenir Sábado 23/04 4:00 pm. Deportivo Municipal vs. Sport Boys

Andrés Bedoya Díaz Sábado 23/04 7:00 pm. UCV vs. UTC

Andrés Bedoya Díaz Domingo 24/04

3:00 pm. Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima Mansiche



Descansa: Universitario de Deportes