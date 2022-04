Alianza Lima superó de visita a Universitario, en el Monumental. | Fuente: Liga Femenina FPF

El último fin de semana, entre el viernes 15 y el sábado 16 de abril, se desarrolló la tercera fecha de la Liga Femenina Pluspetrol 2022. Alianza Lima superó, en el Monumental, a Universitario de Deportes, y se ubicó a un punto de los equipos líderes, César Vallejo y Deportivo Municipal que sumaron, de a tres y uno, respectivamente, en esta jornada.

En similitud a las fechas previas, hubo un partido que no se llevó a cabo. El encuentro entre San Martín y Cantolao no se pudo jugar porque no llegó la ambulancia que debía estar en el estadio, según indica el reglamento. La responsabilidad la tuvo el club local, por lo que la visita puede hacer una queja formal.

Ayacucho logró debutar en la Liga Femenina 2022, y lo hizo con un empate. En esta ocasión, le tocó descansar a Sport Boys.

Resultados de la Fecha 3 de la Liga Femenina 2022:

Local

Visita Club UCV 1-0 Sporting Cristal Carlos A. Mannucci 3-0 UTC Atlético Trujillo 2-0 FC Killas

Universitario 0-2 Alianza Lima Deportivo Municipal 1-1 Ayacucho FC

Descansó: Sport Boys

Suspendido: San Martín vs. Cantolao (no llegó la ambulancia)

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Femenina 2022:



Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 César Vallejo 3 1 1 0 4 7 2 Municipal 3

2 1 0 2 7 3 Alianza Lima 2 2 0 0 7 6 4 Carlos A. Mannucci 2 2 0 0 4 6 5 Universitario 2

1

0 1 4 3 6 Sporting Cristal 2

1 0 1

2

3 7 Atlético Trujillo 3 1 1 1 -1 3 8 Cantolao 2

0 2 0

0 2 9 Ayacucho FC 1 0 1 0 0 1 10 FC Killas 3

0 0 3

-4 0 11 San Martín 1 0 0 1 -3 0 12 Sport Boys 1 0 0 1 -5 0 13 UTC 3

0 0 3

-10 0

Programación de la fecha 4 de Liga Femenina 2022:

Día

Hora

Partido Estadio

Martes 19/04 3:00 pm. Sporting Cristal vs. San Martín Alberto Gallardo Miércoles 20/04 12:00 pm. Ayacucho vs. Carlos A. Mannucci Ciudad de Cumaná

Miércoles 20/04 1:30 pm. FC Killas vs. César Vallejo Andrés Bedoya Díaz Miércoles 20/04 3:30 pm. UTC vs. Atlético Trujilo Héroes de San Ramón

Miércoles 20/04 5:00 pm. Sport Boys vs. Universitario Andrés Bedoya Díaz Miércoles 20/04 7:30 pm. Alianza Lima vs. D. Municipal San Marcos



Descansa: Academia Cantolao