Alianza Lima vs. Universitario de Deportes se enfrentarán por segunda vez en el año. | Fuente: Liga Femenina 2022

Este fin de semana se llevará a cabo la última fecha del playoff campeonato de la Liga Femenina Pluspetrol 2022, y tendrá el encuentro más esperado de este hexagonal: Alianza Lima vs. Universitario de Deportes volverán a verse las caras.

En la fase regular, las cremas cayeron en el estadio Monumental por 2-0, con goles de Adriana Lúcar y Neidy Romero. Ahora, las blanquiazules, invictas en la temporada, buscarán alargar esa buena racha en una nueva edición del clásico del fútbol peruano.

Pero, por supuesto, no será el único partido del fin de semana. Los otros dos duelos de los equipos que pelean por clasificar a la semifinal del torneo femenino serán Carlos A. Manucci vs. César Vallejo y Atlético Trujillo vs. Sporting Cristal.

Los 4 primeros clubes mejores posicionados del hexagonal disputarán 2 semifinales a partido único. Las llaves serán de la siguiente manera: 1° vs 4° y 2° vs 3°. Los clubes ubicados en el 1°y 2° serán locales. Los ganadores de ambas semifinales disputarán la Final de la Liga Femenina Pluspetrol 2022 a partido único que será organizado por la Federación Peruana de Fútbol en la ciudad de Lima. La ganadora tendrá el cupo para representar al Perú en la CONMEBOL Libertadores Femenina 2022 que se desarrollará en octubre en Ecuador.

Programación de la fecha 5 del Playoff Campeonato

Domingo 11/09

Carlos A. Mannucci vs. César Vallejo

Hora: 10:00 am.

Estadio: Mansiche

Atlético Trujillo vs. Sporting Cristal

Hora: 3:15 pm.

Estadio: El Porvenir

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Alejandro Villanueva

Transmisión: Movistar Deportes

Tabla de posiciones del Playoff Campeonato

Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Alianza Lima 4

4

0 0 14

14

2 Universitario 4

3

0 1

7

10

3 Carlos A. Mannucci 4

3

0 1 3

9

4 Sporting Cristal 4

1 0 3

-6

3 5 César Vallejo 4

1

0 3

-9

3

6 Atlético Trujillo 4

0 0 4 -9

0

Por otro lado, se jugará la sexta fecha del playoff descenso. En este caso, será la penúltima jornada del heptagonal que definirá tanto al equipo que perderá la categoría como al que revalidará con el subcampeón de la Copa Femenina 2022.

Programación de la fecha 6 del Playoff Descenso

Sábado 10/09

Academia Cantolao vs. FC Killas

Hora: 2:30 pm.

Estadio: Andrés Bedoya Díaz

Transmisión: Movistar Deportes

Sport Boys vs. UTC

Hora: 5:30 pm.

Estadio: Andrés Bedoya Díaz

Transmisión: Movistar Deportes

Domingo 11/09

Ayacucho FC vs. San Martín

Hora: 10:45 am.



Estadio: Complejo Deportivo El Libertador

Descansa: Deportivo Municipal

Tabla de posiciones del Playoff descenso



Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 FC Killas 5

3

2 0 10

11

2 Deportivo Municipal 5 2 3 0 3 9

3 Academia Cantolao 4 2 1 1 3 7 4 Ayacucho FC 5

1 3

0 2 6

5 San Martín 4

1 1 2

1

4 6 Sport Boys 4

0 2

2 -6 0

7 UTC 4

0 0 4

-14

-1





