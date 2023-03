La fecha 1 de la Liga Femenina se jugará entre el sábado 1 y lunes 3 de abril. | Fuente: Liga Femenina - FPF

La Liga Femenina de Fútbol 2023 arrancará en Perú, de forma descentralizada, el primer fin de semana de abril. Y, a nueve días del inicio, la FPF dio a conocer la programación de la primera jornada, que se desarrollará entre sábado y lunes.

El encuentro inaugural será entre Alianza Lima y San Martín. Las íntimas, vigente bicampeonas del torneo nacional, recibirán al equipo santo en el Iván Elías Moreno, a partir de las 10:00 am. del sábado 1 de abril. El mismo día, pero a la 1:15 pm., Defensores del Ilucán, de Cajamarca, hará su debut en el certamen, en condición de visitante, frente a Deportivo Municipal.

La fecha 1 del torneo femenino peruano continuará el domingo con tres partidos. El primero de ellos es, probablemente, el más atractivo de la jornada: Sporting Cristal, en el Alberto Gallardo, se medirá ante Universitario de Deportes desde las 11:00 am. A la 1:00 pm., chocarán Atlético Trujillo vs. Ayacucho FC y Sporting Victoria (Loreto) vs. Carlos A. Mannucci, actual subcampeón.

El inicio de la Liga Femenina de Fútbol continuará el lunes 3 de abril, con los dos últimos enfrentamientos: FC Killas vs. Academia Cantolao y César Vallejo vs. FBC Melgar (Arequipa).

Programación de la fecha 1 de Liga Femenina

Sábado 01/04

10:00 am. ► Alianza Lima vs. San Martín ► Estadio Iván Elías Moreno (Lima)

1:15 pm. ► Deportivo Municipal vs. Defensores del Ilucán ► Estadio Iván Elías Moreno (Lima)

Domingo 02/04

11:00 am. ►Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes ► Estadio Alberto Gallardo (Lima)

1:00 pm. ► AtléticoTrujillo vs. Ayacucho FC ► Estadio Carlos A. Olivares (La Libertad)

3:00 pm. ► Sporting Victoria vs. Carlos A. Mannucci ► Estadio Max Austin (Iquitos)

Lunes 03/04

10:00 am. ► FC Killas vs. Academia Cantolao ► Estadio Municipal de La Molina (Lima)

3:00 pm. ► César Vallejo vs. FBC Melgar ► Villa Poeta









¿Cómo se jugará la Liga Femenina?

Será un torneo descentralizado semiprofesional que se dividirá en dos etapas: fase regular y play offs.

Fase regular

En la primera etapa, los 14 equipos jugarán todos contra todos en una sola rueda. Los que ocupen las seis primeras posiciones de la tabla de posiciones clasificarán a los play offs campeonato (hexagonal). Los ocho equipos que se ubiquen del 7° al 14° puesto caerán en los play offs descenso.

Play offs

Play offs campeonato: los cuatro primeros puestos del hexagonal -que se jugará a una sola rueda- jugarán semifinales de ida y vuelta. Los ganadores jugarán la final en partidos de ida y vuelta.

Play offs descenso: los ocho equipos se dividirán en dos cuadrangulares. Los últimos de cada cuadrangular perderán la categoría.