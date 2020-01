Cristiano Ronaldo superó la sinusitis | Fuente: EFE

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus Turín, se recuperó de la sinusitis que le impidió participar el miércoles en el duelo copero ganado contra el Udinese y será titular este domingo en el duelo de su equipo ante el Parma en la vigésima jornada de la Serie A italiana.



Así lo informó Sarri este sábado en la rueda de prensa previa al encuentro del Allianz Stadium, en la que solo mostró la duda sobre quién alinear al lado de CR7, dependiendo de cómo se sientan los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín.



"Depende de los equilibrios. Solo Higuaín tiene un rol claro, Dybala y Cristiano son jugadores de nivel extraordinario, pero que viven de instinto, no tienen una posición clara. En todo caso, prefiero tener el problema de elegir entre tres delanteros de este nivel que el problema opuesto", afirmó Sarri.



"Veré cómo están, si Dybala e Higuaín han recuperado tras el partido del miércoles", agregó.



Cristiano recuperará su plaza de titular en el Juventus y buscará encadenar su séptimo partido consecutivo viendo puerta en la Serie A, un torneo en el que anotó 14 dianas hasta este momento.



Una ataque de sinusitis le debilitó esta semana y le impidió participar en el octavo de final de Copa Italia ganado 4-0 al Udinese, aunque Dybala e Higuaín, con dos y un gol, respectivamente, se encargaron de sustituirle.



Preguntado sobre si cree que Dybala y Cristiano tienen problemas para jugar juntos, Sarri expresó su satisfacción sobre el rendimiento de la "Joya".



"Me parece que Dybala está haciendo grandes cosas con ambos (Higuaín y Cristiano). Cuando ha jugado con Cristiano, han creado peligros y marcado goles. Es falso que no puedan jugar juntos. Cristiano en el último período ha marcado muchísimo jugando con todos", consideró.