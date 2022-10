Claudio Tapia (derecha), presidente de AFA, posa con la camiseta de Diego Maradona. | Fuente: @Argentina

Volvió a donde pertenece. La camiseta que utilizó Diego Armando Maradona en la final del Mundial México 1986, que ganó la Albiceleste, regresó este martes a Argentina tras ser donada por el alemán Lothar Matthäus, su rival en el partido decisivo.



"La camiseta utilizada en la final del Mundial '86 por nuestra leyenda Diego Maradona regresó al país. Sí, regresó a la Casa del Fútbol Argentino. Armadura, reliquia y tesoro de uno de nuestros máximos exponentes del fútbol mundial", informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de las redes sociales.



La emblemática camiseta de Maradona había sido donada hace dos meses por Lothar Matthäus, anterior dueño de la indumentaria.

Diego Maradona en el recuerdo de Lothar Matthäus

"Muy orgullosos de haber recuperado la Armadura de Diego Maradona en la final de México 1986. Muy pronto todos podrán darse el lujo de visitarla. Gracias Marcelo Ordás, The Legends y muy especialmente a Lothar Matthaus, quien a partir de ahora tiene las puertas abiertas de esta casa", añadió el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia.



Matthäus disputó los Mundiales de España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.



El emblemático jugador alemán perdió la final de la Copa del Mundo de México por 3-2 ante la Argentina de Diego Maradona, que obtuvo así su segundo y último título mundial.



"Como amigos siempre solíamos intercambiar camisetas, y en ese partido no tuve mucho tiempo en el descanso, solo cambiamos las camisetas y ya hablamos después", sostuvo Lothar Matthäus hace un par de meses al donar la camiseta en España.



"Aquel día la Argentina ganó de una forma muy merecida, no sólo por Diego sino porque todo el equipo fue muy fuerte. Después no hubo tiempo para hablar mucho porque él estaba celebrando y yo estaba con mi equipo", sostuvo el alemán.

