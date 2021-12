Arianna, de 10 años, es una de las promesas del fútbol femenino.

Arianna estaba sentada en unas tribunas de metal, bajo un toldo azul. Había llegado ese domingo a una cancha de la Costa Verde, en Magdalena, para alentar a Máximo, su hermano menor, en un partido de fútbol. De pronto, una mujer se acercó y preguntó si la niña podía tapar.

Sus padres, Piero y Ana María, estaban al lado. A ellos, justamente, estuvo dirigida la propuesta. La mujer era una de las profesoras de Talentos Perú FC, escuela en la que juega su hijo de ocho años. "¿Podrá ser nuestra arquera?", les dijo.

De poder, podía. Todos los martes y jueves, media hora después de entrenar con su club, LF7 Soccer Academy, Arianna, volante (y, a veces, delantera) de 10 años, se convierte en arquera para apoyar al equipo de su hermanito. Lo suyo es el mediocampo y la ofensiva, pero no tiene problema en ponerse los guantes y evitar unos cuantos goles. No le importa, tampoco, ser la única mujer. Ese día, sin embargo, en la canchita de Magdalena, sí había un inconveniente: llevaba jeans y zapatillas.

Talento innato

Cuando Arianna nació, Cristiano Ronaldo tenía apenas dos temporadas en el Real Madrid y un solo Balón de Oro en su vitrina. Ahora suma cinco. Ella sabe eso. Sabe, también, el nombre de sus padres, la dieta que sigue y cuántos hijos tiene. Sabe todo, o casi todo, de su ídolo.

"Siempre ha sido muy bueno, yo quiero ser similar a él", dice. Piero Sousa, su papá, nos confirma el hinchaje por CR7 y cuenta, además, cómo se dio cuenta de que el regalo soñado de Navidad sería, en adelante, siempre un balón. "Entre los tres y cuatro años ya tenía condiciones. Me decía 'papá, me gusta el fútbol'. Le compré una pelota y, desde lejos, me la daba en el pie. Tenía mucha destreza".

A mamá, desde pequeña, también le dio a conocer su gusto por el deporte. Estando en el prekínder, le pidió que la matricule en un taller de fútbol. Y ella lo hizo, pero todos los alumnos, salvo su hija, eran hombres. 'Ari' todavía recuerda esa experiencia: "Sí me incomodaba que no haya una sola niña aparte de mí, porque los niños me regañaban cuando no hacía algunas cosas bien".

"Mi propia mamá me dijo '¿cómo permites que tu hija juegue fútbol?' Pero yo quiero que sea lo que ella quiera ser. Si quiere ser futbolista, va a tener el apoyo de nosotros", menciona Ana María Guzmán a RPP.

Sueño en desarrollo

Arianna juega fútbol casi todos los días. Si no es en LF7 o en el equipo de su hermano, es en un parque cerca a su casa, con un profesor particular. Incluso, aunque en su colegio no había talleres de fútbol para niñas, ahora existe como respuesta a su insistencia. "Siempre jugaba con hombres porque no había fútbol de mujeres. Ella preguntaba cuándo iba a haber. Gracias a ella, han abierto a partir de este año. Está en cuarto de primaria y es seleccionada del colegio", cuenta, orgulloso, el señor Sousa.

Los martes y jueves, la mayor de los Sousa Guzmán llega hasta Surco para entrenar en LF7 (Ligas Femeninas de Fútbol 7, academia de Sisy Quiroz, Jefa de las Divisiones Femeninas de Alianza Lima). Lo hace desde ya tres años atrás, el mismo tiempo que conoce a Juan Diego Malpica, su entrenador.

"A mí siempre me gustó el fútbol más allá de que sea con hombres o mujeres, jugaba desde chiquita y actualmente estoy en un club que me ha formado. El profesor Juan Diego, desde 2018, me ha apoyado en todo. Por él sé todo lo que sé", dice 'Ari'. Más allá del justo reconocimiento al maestro, para su DT, ella siempre tuvo el talento.

"Llegó desde chiquitita, con varias condiciones. Siempre ha sido bien rapidita, bien ágil para este deporte, y poco a poco se ha ido puliendo. Le gusta estar involucrada como volante interior y también por las bandas. Algunas veces la hemos utilizado de delantera, por lo hábil que es con el balón en los pies, y, muy de vez en cuando, ha ido al arco", cuenta 'Juandi'.

¿Al arco, siendo la de menor estatura de toda su categoría? Sí. "Las demás son un poquito más altas, pero igual ella prueba. Ha agarrado confianza. Es una niña bien segura, bien risueña, bien amiguera. Hace caso. Tiene bien en claro los momentos. Escucha indicaciones. Cuando tiene que hacer bromas, no se cohíbe. Dentro del campo, lo que no tiene de estatura, lo tiene de personalidad", complementa.

Para Juan Diego, es clave, de cara a la mejora de la disciplina, que las futbolistas reciban formación desde niñas: "Es importante que puedan entender el futbol desde pequeñas para que lleguemos más adelante con chicas bien formadas, con conceptos claros del deporte".

Día D

Marisella Joya, futbolista de la Universidad César Vallejo y referente del fútbol femenino en nuestro país, llegó el domingo 12 de diciembre a la Costa Verde, para ver un torneo de menores. En uno de los partidos vio a una pequeñita con el cabello amarrado, guantes turquesas, short blanco, medias azules altas, polo de manga corta y chimpunes del mismo color. La única niña entre tantos niños.

Era Arianna, que esta vez sí había ido preparada para evitar los goles en contra del equipo de su hermano. Un domingo antes, cuando estaba sentada en esa tribuna de metal junto a sus papás, la profesora de Máximo le había pedido que sea la arquera. A ella le sobraban ganas, pero le faltaba ropa.

"Nos quedamos sorprendidos, porque ese día teníamos un cumpleaños y Arianna había ido con jean", recuerda Ana María. Y sí, 'Ari', el domingo 6, llevaba un bluejean, unas zapatillas fucsias y un polo blanco manga larga. Pero ni siquiera la indumentaria le impidió pararse bajo los tres palos.

La semana siguiente hizo lo mismo, aunque ya con uniforme deportivo. Atajó con las manos y con los pies, salió a achicar, tuvo saques precisos y, sobre todo, fue líder: nunca dejó de dar indicaciones a sus compañeros.

En el video, grabado por Marisella y subido a su cuenta de Instagram, no se escucha lo que Arianna habla, pero ella misma nos lo cuenta: "Les decía que se ordenen, que se acomoden y den lo mejor para ganar. No me gusta perder, pero, si pierdo, quiero saber que lo di todo".

'Ari', a sus 10 años, ya sabe qué quiere ser de grande. Ingeniera de software, para crear apps y juegos, y futbolista, para vestir la banquirroja. "Sueño con llevar a mi Perú a un Mundial", menciona. Y su sueño, si sigue por este camino, puede convertirse, más adelante, en realidad. Total, talento tiene. Como volante y como arquera.

