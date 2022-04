Fiorella Valverde, arquera peruana de Llaneros FC.

Cuando Fiorella Valverde vio que Sisy Quiroz era quien la llamaba, sintió que su sueño se hacía realidad. La jefa de fútbol femenino de Alianza Lima, equipo del que siempre fue hincha, la quería como refuerzo para disputar la Copa Libertadores. La Universidad César Vallejo, club con el que tenía contrato, aceptó las condiciones.

Así, la portera comenzó a entrenar con el buzo blanquiazul. Su 'viejito', desde el cielo, estaría súper orgulloso. Su madre, quien al inició no quería que juegue fútbol, sería su fan número 1 en el torneo internacional. Sin embargo, no todo salió a la perfección: a poco del viaje, sufrió una dura lesión que le impidió subirse al avión.

Fiorella se perdió la oportunidad de ser parte de la campaña histórica del club íntimo. Pero la revancha llegó pronto. Tras recuperarse, Llaneros FC, de Colombia, la quiso en sus filas. Así, tuvo su primera experiencia en el extranjero.

¿Cómo va tu adaptación a Llaneros FC?

Vine cuando ya inició el campeonato, no llegué a hacer la pretemporada aquí con Llaneros. Venía de preparación con la César Vallejo, porque todavía estaba por definir si venía o no, no tenía algo concreto. El mismo día que llegué, inició el torneo. Tuve tiempo de adaptación y recién en la fecha 6 pude jugar, perdimos, pero en mi actuación me fue muy bien. Nos tocó con el campeón, Cali.

¿Es tu primer paso por el extranjero?

Sí, es la primera vez que juego en club extranjero, solo fui con Perú a representar al país, pero no a un club.

¿Qué tanta diferencia notas entre el fútbol femenino en Colombia y en Perú?

El campeonato se juega dos veces a la semana: miércoles y sábado. Eso lo vuelve más exigente. En Perú solo una vez a la semana, te da cinco o seis días para prepararte y descansar. Acá no hay mucho descanso. Y, si tienes que salir a provincia, tienes que, un día antes, viajar concentrar, te corta un día de descanso y entrenamiento. Es más complicado. Llaneros FC es de una provincia que pertenece a Villavivencio. Quizá en ciudad tienen muchas más cosas, pero igual aquí sí se nota la diferencia con Lima.

¿Todas tienen contrato profesional?

Eso sí. Todas tienen contrato profesional. No es un grupo o un par, sino absolutamente todas. Ya que el equipo juega en liga profesional, todas las jugadoras tienen que tener contrato profesional.

¿Es tu primer contrato profesional?

Con Vallejo he tenido contrato, pero no estaba divulgado como en otros clubes. Sí tuve contrato, tuve seguro y todo. No tuve problema. Con Alianza también, cuando fui a préstamo, me dieron un contrato, a diferencia de otras veces.

¿Cuál es tu primer recuerdo con una pelota?

Con mi papá, que me llevó a jugar al Melitón Carvajal. Yo vivía en La Victoria, en Pasaje Almagro, pero mi familia tiene un equipo de fútbol que se llama Puerto de Chala y juega en la liga de Lince. Se jugaba en el Melitón y ahí empecé porque jugaban mis hermanos, mis primos, mis tíos. En el entretiempo nos metíamos y jugabamos de arco a arco, pero en ese tiempo yo jugaba de delantera, no de arquera.

¿Eras la única niña que se metía?

No. Había un par de primas más. Una de ellas es Silvana Segura, que acaba de hacer récord nacional en salto triple.

¿Toda tu familia es deportista?

Tengo varios primos y tíos que han sido profesionales, no solo en fútbol, también en básquet y vóley.

Tú también probaste otros deportes, ¿no?

Sí, un tiempo. El fútbol no era tan rentable, hacía futsal y rugby, para el Markham. Me ponían de line, tenía que correr por la banda y que no te atrapen, pero en ese campeonato vi cómo un par de chicas se rompieron la nariz y la clavícula y dije "no, esto no es para mí". Terminó el campeonato y salí.

¿Qué edad tenías ahí?

24, 25 o 26 años. No recuerdo bien la edad.

¿A qué edad arrancaste en el fútbol? ¿En alguna escuela?

Cuando inicié, no sé si había escuelas de fútbol femenino. Yo empecé en el club Miraflores Santa Olga, que jugaba la liga de la federación, junto a Universitario, Coopsol y algunos más. Yo inicié ahí, entrenábamos en el Bonilla. Ese fue mi primer equipo.

¿Alguna vez tus papás se opusieron?

Mi papá siempre fue el que me apoyó. Somos tres hermanos, dos hombres y yo soy la última, la única mujer. Mi mamá no mucho, porque tenía otros intereses para mí, más que deportivos, veía otra profesión en mí y no quería mucho, pero al final se dio cuenta de que era lo que me gustaba. Me abrió muchas puertas, la universidad, la Selección y actualmente trabajo y me ha ido muy bien. No le quedó de otra que aceptar y apoyarme. Tampoco es que me lo negó.

¿A qué edad ya no le quedó de otra que apoyarte?

Antes de acabar el colegio, en 5to, año 2006, tuve mi primera convocatoria oficial y mi mamá estuvo más que orgullosa de que represente a mi país. Ella terminó apoyándome al 100% porque era algo muy importante jugar en Chile, en el Sudamericano Sub 20. Nos fue súper bien. Ahí mi equipo era Municipalidad de Chorrillos.

¿Te sorprendió el llamado?

Sabía que había Selección pero de mayores, pero yo era menor. Antes estuve en pre selección, en 2004 más o menos, pero iba a hacer giras a provincias, a Trujillo. Esto ya era jugar afuera, era distinto.

¿Fuiste a la Selección como arquera o aún como delantera?

En Miraflores (Santa Olga) me dieron la oportunidad de jugar y tapar. Cuando me convocaron (a la Selección), fui como arquera, por el biotipo, delgada y alta. Estaba el 'profe' Agapito, preparador de arqueras y había posiciones que no me gustaban de arquera, me sentia incómoda. El 'profe' me mandó a jugar (como delantera), pero de ahí dije "no, quiero tapar. La oportunidad que me han dado aquí es como arquera, no como delantera". Dejé la timidez, era parte de la edad, y empecé a hacer lo que el 'profe' decía. Dentro de eso, estaba hablar. Una arquera tiene que hablar un montón, guiar al equipo. la arquera no puede ser timida. El 'profe' es el que me ayudó y me incentivó a seguir siendo arquera.

¿A qué te refieres con que había posiciones que no te gustaan?

La posición de la arquera es piernas en flección, manos al frente, punta de pies y cadera hacia atrás. En ese tiempo, no entendía por qué tenia que ser así. Era tímida. Ahora pienso y digo "qué tontera".

¿Recuerdas el momento en el que se te fue la timidez?

Fue ahí. El 'profe' castigaba a quien no hablaba. Te mandaba a la esquina a gritar sola en la Videna, que es cerrada. Imagínate en una esquina gritar "¡arquera, arquera!", mientras todas te miraban. O te ibas a pasar verguenza o gritabas "¡arquera!" cuando te llegaba el balón. Gracias a Dios a mí no me tocó, pero si vi a varias compañeras y sí era muy vergonzoso, te miraban, se reían, pero sí o sí te ayudaba a perder la timidez.

¿La posición de arquera es la más sacrificada?



Es una posición muy ingrata. Cuando va bien, todo el mundo esta alabándote, pero por un error te matan. Un dia eres héroe y, otro, villano. Se trabaja no para ser héroe, pero sí para tratar de cometer menor cantidad de errores posibles. Sí es una posición muy complicada.

¿En algún momento tuviste algún error que te quitó las ganas de seguir?

Más que eso, fue por trabajo. Tenía que dejar un poco el fútbol porque en Perú no podemos vivir del fútbol, por lo que no es profesional y no te pagan lo suficiente como para vivir de eso, pero por alguna jugada, no. La arquera tiene que ser de mente fuerte. No te voy a mentir, sí alguna vez me sentí mal por un error, pero no lo suficiente como para pensar en dejarlo.





Cuéntanos un poco de tu papá, que fue quien más te apoyó desde un inicio. ¿Tenemos entendido que él falleció tiempo atrás?

Sí, él falleció hace más o menos siete años, pero siempre está guiando mis pasos.

¿Él era hincha de qué equipo?

Alianza Lima.

El hecho de que Alianza te busque para la Libertadores significó, entonces, doble satisfacción...

Ahí viene el problema: justo, faltando tres días para viajar, me lesioné. Tuve un desgarro parcial del gemelo interno. Igual, yo soy hincha de Alianza Lima. Siempre tuve el sueño de jugar ahí, y, cuando Sisy Quiroz me llamó y me ofreció la oportunidad, no lo pensé dos veces, porque es una oportunidad que uno no debe dejar ir. Fue linda experiencia. La pasé muy bien y siempre voy a estar muy agradecida porque en mi lesión también me apoyaron al 100% hasta que me recuperé.

¿Tu papá te llegó a ver en un equipo de la liga o eras muy chica?

Tengo 33, así que no era tan chica, jaja. Antes de Sporting Cristal era Fuerza Cristal y pudo verme varias veces ahí, en la Liga de la Federación, en la Videna. Él me vio en Selección, en Copa Libertadores, me hubiera gustado que me vea en Alianza y ahorita en Colombia , pero sé que, desde el cielo, siempre está ahi mirando mis pasos. Ahora le pasó a mi mamá (el hinchaje). Ella es un muy nerviosa cuando me ve tapar porque la arquera tiene que caer, golpearse, chocar. Hay momentos en los que tienes que manejar el tiempo, por ahi un golpe exagerarlo un poco y ella sufre porque no sabe si es verdad o si es parte del juego. Lo bueno es que mi hermano también ha jugado fútbol y sabe si fue o no golpe fuerte.

¿Te ha visto ya tu mamá en Colombia?

Justo cuando jugué lo pasaron por Youtube y lo pudo ver. Me pisaron la mano y me dolió. Tengo una placa con cinco clavos y, en una tapada, la chica me pisa la mano y la árbitra, en vez de parar, siguió, y a la arquera no la puedes tocar. De eso sí me quiero quejar: el arbitraje aqui es complicado. El otro día, cobraron una posición adelantada de un lateral. Me pareció increíble. Las árbitras no se están manejando bien.

¿Te tocó, en algún momento, escuchar comentarios prejuiciosos?

Casi siempre, desde pequeña. Yo jugaba en mi colegio de monjas y a la directora, que era monja, no le parecía que jugara fútbol. Yo jugaba con mis amigos de promoción y, como era buena, el 'profe' de educación fisica me daba oportunidad de jugar, pero la Madre no qureía. Desde ahi empezaron los prejuicios. De ahí, en la calle.

¿Alguna vez la Madre se te acercó a ti o al profesor a decirles que no quería que juegues?

Yo no me acuerdo si a mí, pero sí recuerdo que al 'profe' de educación fisica le dijo que el fútbol es deporte para hombres y yo no debia estar jugando con los chicos. Fue hace tanto tiempo, que ya es absurdo, pero me acuerdo porque el 'profe' no me dejó jugar contra otro colegio un partido que sí era importante, pero mira cómo es el destino que, cuando ya estuve en la Selección, en 3ero de secundaria, ella terminó estando orgullosa de mí. Un poco más y me ponia un estandarte de Fiorella Valderde en el colegio porque era la primer alumna que estaba en Selección, que iba al extranjero y representaba la pais. Eso era, para ella, importante.

¿Cómo se da tu llegada a Fuerza Cristal?

Yo venía de JC Sport Girls, de ahí han salido la mayoria de futbolistas. Venia de cerca de cinco años ahi, de haber hecho Copa Libertadores. Estaban justo haciendo convocatoria para, en ese entonces, Asociación Fuerza Cristal. Luego fue Fuerza Cristal porque los socios ya no podían apoyar. Eran hinchas los que gestionaban todo. Hubo la convocatoria, fuimos muchas compañeras, Sandy Dorador, Fabiola Herrera, Rosita Castro... infinidad de gente conocida, de ahi se formó Asociacion y de ahi Fuerza Cristal. Luego pasó a ser Sporting Cristal.

¿De Cristal pasas a Vallejo?

Exacto, hace dos años, más o menos, justo cuando se inició la pandemia. En febrero iniciamos los entrenamientos con el 'profe' Teddy Cardama, que en paz descanse, luego retomamos por zoom, estuvimos así un año, en pandemia, y ya al año siguiente (2021) se inició el campeonato. Para nosotras fue un buen campeonato porque nos veían como un equipo chico. Había chicas mayores: Adriana Dávila, Marisela Joya, Lorena Cortez. Muchos las daban por muertas y, al final, todas mis compañeras terminaron callando bocas. Todo el equipo, en realidad. Quedamos entre los seis primeros. De ahí, terceras. Súper bien.

¿Es real que creaste una escuela de fútbol en honor a tu papá?

La hice, pero por pandemia la tuve que dejar en stand by y hacer un centro de entrenamiento. Ambos proyectos están dedicados a mi padre porque él, al jubilarse, quería hacer una escuela de futbol. Terminé mi carrera de entrenadora cuando él falleció. En honor a él lo hice pero, por pandemia, se frenó todo el tema. En mi casa, mi mamá me dio oportunidad de hacer un centro de entrenamiento. Ahorita no está funcionando porque me gusta dar las clases yo misma. Si no se alarga el proyecto de estar en Colombia, regreso a retomar las clases.

¿A qué arquero o arquera admiras?

Arquero a (Gianluigi) Buffon. Arquera, (Vanina) Correa, la argentina.

¿Qué tan lejos ves la profesionalizacion en nuestro fútbol?

Más que lejos, la veo cerca. Ahora que Alianza y Boys profesionalizan a jugadoras, me parece que incentivan a que otros equipos se sumen a esta iniciativa de querer profesionalizar el futbol y, de alguna manera, meter presión a la Federación. La verdad es que no hay mucho que envidiar de acá en Colombia. Me parece que el campeonato peruano es más organizado y más largo, acá dura solo cuatro o cinco meses y juegas dos veces a la semana porque quieren que acabe rápido, pero aquí se está peleando para que se alargue y no sea solo cuatro, sino seis, ocho meses.

¿Suma que la Liga Femenina 2022 sea descentralizada?

Definitivamente. Se va a ver más competencia. Ir a altura, a provincias, va a ayudar mucho a que (equipos de provincias) pueda mejorar su futbol.